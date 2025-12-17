La Nigeria de Akor Adams y Ejuke denuncia a la RD Congo de Bakambu

Las 'Súper Águilas' habrían detectado irregularidades en la documentación de hasta nueve 'Leopardos' durante el 'play off' africano previo a la final interconfederaciones de marzo

La Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) habría denunciado a su homóloga de la República Democrática del Congo (FECOFA) por presuntas irregularidades en la documentación de hasta nueve jugadores que participaron en el reciente 'play off' africano de acceso a la repesca para el Mundial 2026, cuya final ganaron los 'Leopardos' a las 'Súper Águilas' en la tanda de penaltis tras el 1-1 con el que terminó el tiempo reglamentario, jugándose aquéllos ahora a una carta el billete a la magna cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá el próximo 31 de marzo en el Estadio Jalisco de Guadalajara ante el ganador del cruce entre Jamaica y Nueva Caledona del 26-M.

Según avanzaba 'Arise News', la Fifa estaría investigando la adquisición de la doble nacionalidad por parte de los citados futbolistas, habida cuenta de que la normativa del antiguo Zaire no admite la posibilidad de que sus ciudadanos posean dos pasaportes, por lo que tendrían que renunciar al anterior, lo que un preseleccionado no hizo en su día, por lo que terminó siendo desconvocado. La NFF habría solicitado la descalificación de los congoleños por esa presunta alineación indebida y que los verdiblancos ocupen su lugar en el cotizado torneo primaveral, si bien también tendría presumiblemente voz en la cuestión Camerún, eliminada en las semifinales por los azulinos. Aparte de que se especula con otras sanciones deportivas y/o económicas a posteriori, no tan drásticas.

Los sevillistas Akor Adams y Chidera Ejuke, que anotaron sendas penas máximas en aquel partido, recuperarían una mínima esperanza de ir al Mundial norteamericano en detrimento del bético Cédric Bakambu. Todo a pocas jornadas de que arranque la Copa de África con la participación de ambos combinados, que, de momento, no se encontrarían en la fase de grupos, aunque perfectamente podrían hacerlo ya en octavos de final si no son campeonas ambas de sus cuartetos clasificatorios. Para entonces debe haber ya una resolución definitiva del máximo organismo del fútbol mundial.

Afina la puntería en España como si nada

La noticia de la denuncia, ratificada públicamente por el secretario general de la NFF, Mohammed Sanusi, llegó a la delegación congoleña durante su recién iniciada concentración en Alicante para preparar la CAN 2025, que arranca la semana que viene (23-D) para ellos ante Benín. Este martes, los de Sébastien Desabre se impusieron en el cercano complejo murciano de Pinatar Arena a Zambia por 2-0, con goles del lateral zurdo del Sunderland Arthur Masuaku y el central de Hibernian Rocky Bushiri, con Cédric Bakambu partiendo de inicio dentro de un habitual 1-4-3-3.