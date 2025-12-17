Medidas urgentes en enero en el Sevilla: venta dolorosa y rescisiones de contrato

Para cumplir su objetivo de hacer tres fichajes y ajustarse a su presupuesto para la 25/26, el club está obligado a realizar un traspaso de 9-10 millones, en el que solo encajan cuatro futbolistas, especialmente el suizo, a la par que se plantea la ruptura de los contratos en vigor de los descartes

El mercado invernal del Sevilla se presenta muy agitado por las necesidades de la plantilla y el objetivo teórico del club, como ya ha informado ESTADIO Deportivo, de realizar tres fichajes: un central, un centrocampista y un delantero.

No obstante, para que existan posibilidades de responder a los deseos de Almeyda en materia de refuerzos, Antonio Cordón tiene que ocuparse antes de las salidas, pues ahora mismo no quedan fichajes disponibles y regresa de su cesión en River Plate Fede Gattoni. Urgencia que se suma a la obligación de realizar una venta millonaria en enero para contar con más margen para fichar y para alcanzar la estimación de ingresos por traspasos establecida por el Sevilla para el ejercicio que cierra el 30 de junio de 2026.

Venta obligatoria de 9-10 millones en enero

En este sentido, en busca del equilibrio de sus cuentas, dentro de los presupuestos para la 25/26 ha previsto el ingreso de 45 millones, lo que cubrió el 80% con las ventas de Badé, Lukébakio e Idumbo en verano, por lo que restaría una transacción de alrededor de 9-10 millones de euros para la que tendrían plazo hasta el cierre del ejercicio si bien la quieren hacer en la próxima ventana.

Esto significa que deberá llevarse a cabo la dolorosa venta de algún puntal, pues son pocos los efectivos del plantel que alcanzan ese valor de mercado según Transfermarkt, más concretamente solo cuatro: Juanlu (15 millones), Rubén Vargas (12), Lucien Agoumé (12) y Carmona (12). A efectos reales, el que tiene más cartel a día de hoy es el internacional suizo, pero también resultaría la pérdida más dañina por lo que aporta al equipo, si bien, llegado el caso de que pusieran sobre la mesa una oferta que cubriera necesidades y no las hubiera en esos términos por otro futbolista, el club se vería forzado a abrirle la puerta.

El adiós de Lukébakio permitió al Sevilla resistir en verano las embestidas del Villarreal, pero ahora ha bajado el número de futbolistas franquicia y corre más peligro. Lógicamente, la mira del club se enfoca más en Juanlu, por ejemplo, sin amortizaciones pendientes y un rol secundario en el equipo de Almeyda, pero todo dependerá de si vuelven a llamar a su puerta con ofertas interesantes. A día de hoy no ha llegado ninguna propuesta oficial de cara a enero por nadie.

La fórmula de la rescisión, recurso con Álvaro Fernández y Gattoni

Por otro lado, ante el imperativo de liberar fichas, el Sevilla, como ha sabido esta redacción, está dispuesto a utilizar el último recurso de la rescisión de contrato en algunos casos, especialmente en el del meta Álvaro Fernández, completamente fuera de los planes de Almeyda.

Así, tras la extraña renovación por dos años firmada por Víctor Orta, el futbolista se resistió a marcharse en verano, a pesar de que el Sevilla le ofreció opciones procedentes de México y Arabia y también la posibilidad de rescindir por medio de un acuerdo que no obligara al club de Eduardo Dato a abonarle la totalidad de las fichas pendientes. Una alternativa que le ofrecerá de nuevo en enero ahora que le resta año y medio de vinculación en términos similares siempre y cuando siga rechazando a los equipos que preguntan por sus servicios. Una fórmula que el Sevilla también podría plantearle a Gattoni, con contrato igualmente hasta 2027.