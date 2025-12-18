Murcia - Betis: horario y dónde ver hoy en TV y online el partido de la Copa del Rey

El Real Betis visita esta noche al Real Murcia, que milita dos categorías por debajo, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey resultó generoso con un Betis al emparejarlo con un rival de dos categorías por debajo, si bien la visita de esta noche al Estadio Enrique Roca no permitirá ninguna relajación, pues se mide a un club histórico como el Real Murcia.

Los pimentoneros militan en el Grupo 2 de Primera RFEF -tercera división nacional- y a día de hoy marcha sexto en su carrera por subir a Segunda en este curso con el exfutbolista Adrián Colunga como técnico. Ahora mismo se respira ilusión en el seno murciano y existe convencimiento de lo que se lo pondrán muy difícil a los heliopolitanos.

El Real Murcia, muy superior a los anteriores rivales

Pellegrini ya ha avisado de esta circunstancia y que salir concentrados podría suponer un castigo muy duro, pues el Murcia está a una distancia sideral del Palma del Río y del Torrent, anteriores rivales, por historia, plantilla y estadio.

Real Murcia No Iniciado - Betis

Además, el Betis necesita un impulso moral con el pase copero después de sumar dos jornadas sin ganar en el campeonato liguero, con una derrota en casa ante el Fútbol Club Barcelona, por 3-5, y un empate sin goles contra el Rayo Vallecano el pasado lunes en el Estadio de Vallecas.

Murcia-Betis: ¿ A qué hora empieza el partido?

El encuentro que mide este noche al Real Betis con el Real Murcia, correspondiente a la ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey, se disputará en el estadio Enrique Roca este jueves 18 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 horas. Cerca de 1.000 béticos arroparán a los de Pellegrini en la grada.

Murcia-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará este jueves en tierras murcianas se podrá ver por televisión en plataforma de pago, más concretamente en Movistar LaLiga, en su canal M+ LaLiga 3 (Movistar Plus+, dial 167; Orange, dial 270), con la opción habitual de seguirlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Murcia-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, el Murcia-Betis de dieciseisavos de Copa se puede seguir online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Enrique Roca. Cuando termine el encuentro, la cobertura de ESTADIO continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas del Betis.