Baja importante para Manuel Pellegrini en el entreno previo a Murcia

El centrocampista catalán ha sido uno de los protagonistas de la sesión, ya que una contusión en el hombro ha provocado que no pueda ejercitarse con el resto del equipo

El Real Betis no se puede decir que tenga un ritmo tranquilo durante esta semana, con la Copa del Rey en el horizonte. El empate frente al Rayo Vallecano arrojó dudas en un equipo que se vio incapaz de poder vencer la portería de los de Iñigo Pérez, que encima vio como se lesionó Diego Llorente en los primeros minutos del encuentro. Esto acabó dejando al equipo a cinco puntos del quinto puesto, que lo ocupa actualmente el Espanyol de Manolo González. Ahora, el paradigma cambia por completo, y la Nueva Condomina será el escenario que decida el futuro del Real Betis.

En este tipo de competiciones, suele haber rotaciones y, en esta ocasión, no se espera menos. Manuel Pellegrini es sabedor de ello y, a pesar de que la competición es de vital importancia, son varios los motivos que explican esto. En la sesión de este lunes, Abde, Amrabat, Isco, Bakambu, Junior Firpo y Diego Llorente han sido las bajas esperadas de este entrenamiento; siendo los africanos debido a la preparación de la Copa África que se celebrará en este próximo mes. A esta lista, hay que sumar un nombre que ha marcado la sesión, como es Marc Roca.

El centrocampista catalán ha sido baja del entreno, ya que sufre una contusión en el hombro. Marc Roca jugó el partido completo frente al Rayo Vallecano y ha sorprendido el no verlo sobre el césped. Al no estar presente con sus compañeros en la sesión antes de un encuentro, se puede decir que será una baja segura para el encuentro del jueves. El sustituto puede encontrarse en la cantera, ya que Mawuli ha sido uno de los canteranos que ha estado presente en la sesión. También se suma Morante JR, por lo que se puede esperar que esté presente en la convocatoria.

Uno de los que ha cogido la voz cantante en el entreno ha sido el Chimy Ávila. El delantero argentino ha hablado en la charla previa de Manuel Pellegrini, siendo el que ha tomado el protagonismo durante los primeros minutos de esa charla. Una imagen curiosa en un entreno donde también se ha visto una entrada de Deossa al argentino que levantó las risas entre ambos jugadores en la sesión. Con todo esto, los de Pellegrini se preparan para una nueva ronda de la Copa del Rey, una competición ilusionante con el premio final de poder jugarse, en La Cartuja, su cuarto título copero.