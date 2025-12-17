Colunga, con la consigna de "disfrutar" el "premio", pero a "intentar ganar con las opciones que se den"

El otrora delantero no siente una presión extra, aunque admite la mayor carga "mediática y emocional" por el "impacto" de recibir a los verdiblancos

"Recibir a un equipo de Primera división como el Real Betis es un premio para la afición y para el club", apuntaba este miércoles en rueda de prensa el entrenador del Real Murcia, que no notaba, eso sí, una presión extra esta semana: "No, yo entreno igual que ante cualquier otro equipo. Sí que hay exigencia de enfrentarte a un club de elite por la parte mediática y a nivel emocional puede ser de mayor impacto. Va a ser un partido complicado, pero hay que disfrutarlo, porque es un premio para todos los que estamos aquí. ¿Un lleno? El jugador de fútbol siempre quiere que haya mucha gente en el estadio. Tenemos que estar muy bien en todas las fases del partido y vamos a intentar ganar con las opciones que se den".

Pese al último traspié contra el Sabadell, ve a los suyos Adrián Colunga "con ganas del siguiente partido. El equipo está bien; hay que normalizar la derrota. Esto es un juego de errores, donde se pierde más que se gana. Lo importante es cómo me comporto cuando pasan estas cosas. Hay que pensar en el próximo partido y entrenarse al 100%". Porque el ex delantero sigue siendo muy ambicioso: "Yo quiero subir a Segunda división, pero para ello todo el mundo tiene que dar el máximo, cuerpo técnico, jugadores, trabajadores… y tenemos que hacer más de lo que vinimos haciendo. Llevamos 11 años en el fútbol no profesional, así que hay que darlo todo y, así, tendremos opciones de pelear para ascender. El nivel de exigencia tiene que ser alto".

Camino del récord, pero preocupados por los accesos

Con más de 27.000 entradas vendidas a poco más de 24 horas de que arranque el partido, aunque hay aún disponibilidad debido a que unos 3.000 abonados no aprovecharon sus precios módicos y que el Real Betis devolvió un par de cientos de las adjudicadas en el Fondo Norte del Estadio Enrique Roca, se espera una gran entrada este jueves para la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey a partido único. No habrá lleno, en cualquier caso, salvo gran sorpresa, por lo que difícilmente se batirá el récord del recinto, que, desde su inauguración oficial el 11 de octubre de 2006, había mantenido un aforo de 31.179 espectadores, reducido ligeramente a poco más de 31.000, aunque se ha redondeado ya en 31.406, tras la reordenación de la zona donde están situados los dos nuevos videomarcadores y la 'Zona Fan Box'.

El listón está fijado desde el partido de vuelta del 'playvoff' de ascenso a Segunda frente al Nàstic de Tarragona, cuando se reunieron en el Enrique Roca un total de 31.003 personas, mejorando la mejor marca histórica hasta ese momento, que se alcanzó en la despedida de Primera división en la temporada 2007/2008, cuando 30.959 aficionados acudieron a ver al Real Madrid en un choque que acabó con empate a uno en el marcador.