Pellegrini pide "concentración e intensidad" y remarca los alicientes de la Copa

Pese al cansancio lógico por tantos partidos, recuerda que es "otra manera de llegar a Europa" y de "luchar por un título como la Supercopa de España", aunque avisa a navegantes por los 'sustos' y sorpresas ya consumados

El máximo responsable técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, se toma muy en serio la visita de este jueves al Real Murcia con ocasión de los dieciseisavos de la Copa del Rey, cita que califica de "muy difícil ante un gran rival", tomando como ejemplo la eliminación en la víspera del RCD Mallorca y los apuros de otros clubes de Primera división para pasar de ronda: "Debemos entrar con las mayores concentración e intensidad a dar otro paso más en una competición que nos permite llegar a Europa de otra manera y luchar por un título, la Supercopa de España". Irán citados, por cierto, los filiales Mawuli Mensah (pivote) y José Antonio Morante (extremo), dado que Marc Roca se ha unido a una lista de bajas que completan los aún renqueantes Isco Alarcón, Diego Llorente y Junior Firpo, así como los 'fugados' a la Copa de África Ez Abde, Sofyan Amrabat y Cédric Bakambu.

"Para el Bernabéu (domingo 4 de enero, a partir de las 16:15 horas) queda aún bastante. Esta semana no está citado Marc, con un esguince en un hombro desde el último partido. Isco sigue son su recuperación (y me es difícil valorar cuánto le queda hasta que no lo vea sobre el césped) y Diego tiene un problema muscular que no es muy importanrte, por lo que seguramente estará en condiciones de ser citado tras el parón navideño, como Junior", desgranaba el 'Ingeniero', que tampoco avanzó cuándo recuperará Pau López una titularidad a la que se había aferrado antes de su extraña dolencia: "Desgraciadamente para él, tuvo una lesión importante y luego gripe. Ahora está jugando Álvaro Valles y Adrián San Miguel en la . Para cada partido veremos quién está mejor para atajar. Lo importante es que tenemos a tres grandes porteros". Además, habló de otros asuntos y nombres propios.

Lo Celso

"Viene saliendo también de una lesión. Lo estamos llevando con cuidado, sin darle más minutos de lo aconsejable. Seguramente se vaya sintiendo poco a poco más seguro. Los rendimientos se van viendo en cada partido, pero está totalmente involucrado. Ojalá lo podamos tener al 100% lo antes posible".

El quinto puesto, a cinco puntos

"Hablar de perder la quinta posición cuando aún quedan 66 puntos no es exactamente la manera en que yo pienso. Ahora, pensamos en sacar un buen equipo en Copa del Rey, y ya nos preocuparemos de sumar tres más ante el Getafe CF, lo que nos haría llegar a 28 con seis aún por jugarse en la primera vuelta, lo que es bastante aceptable. Si los otros equipos han hecho una campaña mejor, tiene todo el mérito. Ellos tratarán de mantener su posición y nosotros, de recortarles. Pero estamos centrados por ahora sólo en la Copa del Rey y sacaremos el mejor equipo posible para pasar mañana".

Calendario

"Jugar tantos partidos quiere decir que estamos inmersos en las tres competiciones, que siempre es bueno. Se hace más complicado cuando jugamos fuera del país el jueves y tenemos que volver a Sevilla ya tarde, desplazarnos de nuevo dentro de España... El jugador tiene, así, menos tiempo de recuperación, pero tenemos un plantel muy implicado. Ojalá mañana ratifiquemos el pase en Copa y en LaLiga estamos al nivel de otros años. Son muchos partidos, sí. Si no nos metemos entre los ocho primeros en la UEL y seguimos en Copa, serían 6-7 semanas con partidos entre semana, lo que implica mucho esfuerzo para la recuperación".