Álvaro Valles, sobre el partido de Vallecas: "El equipo atrás ha estado espectacular"

El portero de La Rinconada pasó por la zona mixta del Estadio de Vallecas para valorar el punto obtenido: "El equipo venía con la mentalidad de sumar los tres puntos, pero las circunstancias se dan así", dijo

Álvaro Valles pasó por la zona mixta del Estadio de Vallecas para analizar el empate (0-0) logrado en la noche del lunes en el partido que cerraba la jornada 16 en LaLiga EA Sports. El portero bético abortó todas las ocasiones del Rayo destacando en una intervención en la primera mitad a disparo de Lejeune en una falta.

La valoración de Valles sobre el partido

Preguntado por el encuentro, el futbolista heliopolitano, comentó: "Es importante siempre sumar. El equipo venía con la mentalidad de sumar los tres puntos, pero las circunstancias se dan así y cuando llega el final del encuentro, no perder es importante cuando no se puede ganar. Es importante no encajar tras la dura derrota la pasada semana".

Y subrayó el buen nivel defensivo desplegado en la noche de hoy: "El equipo atrás ha estado espectacular. No hemos tenido fortuna de cara a gol. Hemos evitado el peligro del Rayo. A seguir, buscando lo positivo siempre y corrigiendo lo negativo para que sea lo menos posible".

A pensar en lo que viene: la Copa del Rey

El combinado bético viajará el jueves hasta Murcia para afrontar los dieciseisavos de final de la competición. Un calendario apretado y con muchos viajes que Valles menciona: "Es lo que toca. Estamos vivos en las tres competiciones y estamos dando una buena imagen en las tres. Al tener tantas, todos los compañeros tenemos que estar enchufados, todos somos importantes. Ahora viene la Copa, hay que pasar de eliminatoria y seguir adelante. Tenemos el recuerdo tan bonito de hace pocos años. Si nos mantenemos ahí, la podemos ganar".

Por último fue preguntado por Diego Llorente, que tuvo que abandonar el partido a los cinco minutos por lesión dejando su puesto a Bartra: "Le he preguntado Tenía una pequeña molestia de hace unos días, se la ha notado más fuerte, esperemos que se haya quedado en un susto. Ha hecho lo más inteligente para no forzar y esperemos que esté lo antes posible con nosotros".