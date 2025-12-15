Comentario homófobo contra Aitor Ruibal en plena entrevista en televisión

Aitor Ruibal analizó el empate del Betis en Vallecas a pie de campo mientras tuvo que aguantar un comentario homófobo desde la grada

El Real Betis Balompié se marcha con un punto de Vallecas después de empatar sin goles (0-0) ante el Rayo Vallecano en un duelo bronco, con poco ritmo en el cómputo general. Los verdiblancos dispusieron de una buena ocasión en el segundo acto en las botas de Aitor Ruibal. El jugador catalán ha sido uno los encargados de analizar el punto obtenido en la capital de España.

Las palabras de Aitor Ruibal en Movistar

- Valoración del partido: "Sacar un punto fuera siempre es positivo. Veníamos de una derrota en casa y queríamos los tres porque hay que recuperar y no queremos desengancharnos de arriba... Queríamos tres puntos y hemos hecho un buen partido defensivamente, pero nos ha faltado un poquito más delante. Este campo es jodido, pero estoy contento por cómo hemos competido".

- Lesión de Llorente nada más arrancar: "Sí, una pena, pero esperemos que se recupere pronto. No están siendo buenas temporadas para él en temas de lesiones. Es jodido volver a lesionarse. Desear que se recupere lo antes posible".

- Su ocasión el segundo tiempo: "Me hubiese gustado meterla, pero el portero también para. A seguir compitiendo, tenemos Copa el jueves y el domingo partido de Liga".

Un comentario desafortunado contra Ruibal

Durante la entrevista, el jugador del Betis tuvo que oír un comentario homófobo desde la grada. Le gritaron: "Ruibal, píntate las uñas" mientras era entrevistado por M��nica Marchante. El lateral, respondió quitando hierro al asunto: "¡Ale, homófobo! Bueno, da igual, esto me pasa en todos los partidos, no pasa nada...".

Marc Bartra: "Sabemos que tenemos margen de mejora"

Por su parte, el central también hizo balance del partido en los medios oficiales del club:

- Nivel defensivo del equipo: "Sabemos que estos partidos se deciden por detalles. A nivel defensivo hemos estado durante el año muy seguros, menos contra el Barcelona. En todos los demás nos hemos sentido seguros, con confianza, y este un es partido más, muy bueno. A nivel personal, contento de poder estar y ayudar al equipo. Es lo que más me gusta, contento por ello".

- ¿Qué ha faltado para ganar? "Creo que hay que hacer autocrítica, sabemos que tenemos margen de mejora. El Rayo pone las cosas complicadas, nos ha faltado tener un pelín más de balón en campo contrario. Hemos luchado, ganado duelos y en segundas jugadas, compitiendo en un campo complicado. Al menos nos quedamos con la portería a cero, que da seguridad al equipo".

- Pensar en Copa. "Somos el Betis y estamos acostumbrados a dar el callo en todas las competiciones. Queremos más y pensar en Murcia, hay que hacer un gran partido para llevarnos la eliminatoria".