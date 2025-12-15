Puntos uno a uno del Betis frente al Rayo Vallecano: Sin Abde, nadie prendió la mecha

El Betis echó de menos la verticalidad del extremo marroquí y ni Riquelme ni Antony, muy apagado en Vallecas, fueron capaces de encender el ataque verdiblanco

No tuvo el Betis su mejor día pero incluso así fue capaz de sumar un punto en un campo siempre complicado como es Vallecas. Pellegrini introdujo varios cambios obligado sobre todo por las bajas de Amrabat y Abde, ambos concentrados con Marruecos para la Copa África. Fueron los centrales y Valles los jugadores que más lucieron en un partido muy igualado pero donde el Betis sufrió más que su rival, lo que sacó a relucir la mejor versión de su trabajo defensivo. Estas son las notas de los jugadores del Betis en Vallecas:

VALLES: 8

Buena estirada al peligroso disparo de Ratiu y tirando de reflejos ante el potente disparo de Lejeune, que sacó con muchos apuros. Aunque dejó el balón muerto para el rechace volvió a palmear para evitar el gol, aunque ya no valía por fuera de fuego. En la segunda volvió a mostrarse muy solvente y seguro bajo palos, de los mejores del partido.

AITOR RUIBAL: 6

Tiró de físico el hoy capitán del Betis en un partido que además lo requería. Encargado de cubrir las acometidas de Antony y además ayudarle en ataque, el verdiblanco estuvo bastante correcto y tuvo una gran ocasión para marcar con un colocado y potente disparo desde fuera del área que repelió Batalla.

LLORENTE: Sin calificar

El central madrileño tan solo aguantó en el campo cinco minutos en la que era su segunda titularidad consecutiva. El zaguero se tuvo que sentar en el suelo en un córner del Rayo para pedir el cambio, todo hace indicar que con problemas musculares en el muslo izquierdo en el que llevaba un fuerte vendaje.

NATAN: 8

El brasileño tuvo mucho trabajo con los balones colgados del Rayo, pero todos los que pasaban por sus inmediaciones eran automáticamente para él. Muy seguro y con jerarquía como acostumbra el zaguero, de lo mejor junto a Valles y Bartra.

RICARDO: 6

El lateral izquierdo estuvo más atento de las llegadas de Ratiu que de poder pronunciarse en ataque, haciendo un partido muy serio. En la segunda parte tuvo también mucho trabajo y apenas concedió metros.

MARC ROCA: 7

Se cargó pronto con una amarilla en una necesaria falta para cortar la peligrosa cabalgada de Isi Palazón. El mediocentro no perdió nunca la compostura y eso que el Rayo le exigió y mucho con muchos pases verticales. Siempre bien posicionado, incluso pudo descolgarse en ataque para probar a Batalla.

DEOSSA: 6

El colombiano se ha asentado en el doble pivote de Pellegrini y esta noche volvió a dejar buenos minutos. No negoció ningún balón dividido y posiblemente fue el futbolista el que más golpes se llevó del partido. Criterio con el balón en los pies e incluso se atrevió con un disparo desde la frontal aunque no cogió portería.

ANTONY: 5

Dejó un cañito en los primeros minutos pero no fue su partido. Puede ser por las reducidas dimensiones del campo a las que aludía Pellegrini o no, pero el brasileño esta vez ni siquiera disparo a puerta y no pudo poner de gol a ningún compañero.

FORNALS: 6

Jugando más adelantado como enganche y el verdiblanco llegaba con peligro desde atrás como demostró en los primeros minutos. En la segunda parte retrasó su posición al doble pivote hasta el cambio, pero el centrocampista siempre cumple.

RIQUELME: 4

El madrileño seguía en el once titular aprovechando la marcha de Abde a la Copa África pero en esta ocasión no fue decisivo. Apenas participó en el juego ofensivo aunque tuvo una ocasión antes de ser sustituido, pero mandó su remate muy alto.

CUCHO: 6

Muy batallador siempre el colombiano, se las vio con Lejeune y Mendy, que le sacaban mucha altura pero no rehuyó ninguna pelea y pudo aprovechar su mayor habilidad con el balón, pero estuvo muy solo en el ataque durante todo el partido.

BARTRA: 8

Tuvo que entrar prácticamente sin calentar pero el catalán es un seguro de vida. Manda y ordena desde la defensa, siendo siempre un peligro en las acciones a balón parado. Estuvo providencial metiendo el pie para evitar el remate franco de Álvaro García ante Valles.

LO CELSO: 4

El argentino saltó al campo para dar frescura al ataque y claridad en los metros finales pero no la encontró.

PABLO GARCÍA: 5

El canterano dejó una buena acción con un tiro cuando más escorado estaba que obligó a Batalla a lucirse.

ALTIMIRA: 5

Entró para corregir en el doble pivote y dar más presencia y físico al centro del campo, algo que consiguió.