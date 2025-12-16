Pellegrini encuentra al recambio de Bakambu: "Pablo siempre ha sido una opción"

El técnico verdiblanco de mostró satisfecho con el empate cosechado en un partido donde "las ocasiones fueron equilibradas" y en el que destacó a Deossa, Mendy y Pablo García

Manuel Pellegrini, técnico del Real Betis, ha analizado el empate cosechado ante el Rayo Vallecano en una noche que deja dos lesionados, uno por cada equipos, Llorente y De Frutos, y donde no hubo demasiadas ocasiones, por lo que para el chileno el empate es justo. "Creo que fue un empate justo para los dos equipos. Tuvieron un par de opciones y ellos, quizás, un dominio mayor de balón sin hacer daño. Creo que es un campo difícil de jugar. Aquí empataron Barcelona y Real Madrid. Si no se puede ganar, no hay que perder. Estuvimos muy aplicados defensivamente", explicó el míster verdiblanco que habló de otras cuestiones.

La importancia de seguir sumando y la portería a cero

"Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder. Valles hizo tapada muy buena, no sé si era fuera de juego, y Batalla también detuvo un remate de Pablo García arriba. Las ocasiones fueron equilibradas, ellos tuvieron más dominio de balón sin ocasiones claras. Nosotros, muy aplicados defensivamente, nos faltó un poco de creatividad".

Faltó creatividad en los metros finales

"Los dos equipos tuvieron muy pocas ocasiones, sin hacernos mucho daño. Nos faltó creatividad en un campo complicado. Hay días mejores y días peores. Si no se puede ganar, hay que estar aplicados defensivamente para no perder".

La lesión de Llorente

"No se ha resentido de su lesión anterior, tuvo un problema muscular en el aductor, vamos a ver de qué gravedad es".

¿Faltó un poco de energía?

"Los dos equipos veníamos de jugar el jueves. Llegamos el viernes a Sevilla. Era el tercer partido de la semana. Ahora saldremos a jugar fuera, quizá se sintió el esfuerzo y la concentración es importante cuando no se tiene la creatividad. En términos generales, cuando no se puede ganar, la aplicación defensiva es muy importante".

El crecimiento de Deossa

"Nelson, como muchos jugadores de Sudamérica, atraviesan un periodo de adaptación y tuvo larga lesión en el tobillo. Ahora trata de agarrar la forma con cosas positivas y otras que le faltan. No es fácil adaptarse de un fútbol a otro. Va a hacer muy buen aporte y ya veremos si lo llama el seleccionador de Colombia o no. Todavía tiene nivel de mejora importante".

El partido de Mendy

"No me ha sorprendido, trabajamos más de un año con él en Sevilla. Tiene mucha potencia, condiciones físicas y mucho que aprender en el puesto pero me alegro mucho por él porque está haciendo una buena temporada y tiene margen de mejora".

Pablo García como recambio de Bakambu

"Pablo siempre ha sido una opción porque se maneja en las tres posiciones de delantero, tiene mucha facilidad y potencia para el remate. Si no hay buena tapada de Batalla, habría sido gol".