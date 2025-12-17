Lista de 21 para Murcia, con dos bajas por dentro y un esperado retorno

Mawuli, Morante y Bellerín sustituyen a los lastimados Diego Llorente y Marc Roca para el duelo del torneo del K.O. de este jueves en el Enrique Roca

El Real Betis comparecerá este jueves en Murcia, donde sólo podrá inscribir a 18 jugadores por la normativa de la RFEF cuando el rival no es de Primera o Segunda división, con los 21 futbolistas disponibles que tiene ahora mismo Manuel Pellegrini, que ha perdido a un Marc Roca aquejado de un esguince en un hombro fruto de una contusión sufrida en Vallecas, quien se une a Diego Llorente, lesionado ante los franjirrojos este lunes y con una dolencia muscular, por fortuna, menos grave de lo esperado, así como a Isco Alarcón (con el que no hay prisas tras su tercera rotura del peroné izquierdo en dos años y la reciente contusión con herida inciso-contusa en la tibia derecha) y un Junior Firpo con un pinchazo en los isquiotibiales. Además, como ya es sabido, Sofyan Amrabat (renqueante como el costasoleño tras el choque entre ambos ante el Utrecht de la misma zona), Ez Abde y Cédric Bakambu están concentrados con sus respectivas selecciones para la Copa de África.

La buena noticia para el 'Ingeniero' la constituye el retorno de Héctor Bellerín, que consuma su ansiada vuelta antes de que expire el presente año, olvidada ya su dolencia en el sóleo. Para completar la citación y reforzar ciertas zonas viajan los componentes del filial Mawuli Mensah (pivote defensivo) y José Antonio Morante (extremo). Solamente cuatro con ficha más allá del '25', por si las moscas (los sempiternos Ángel Ortiz y Pablo García, con muchas 'novias' para enero, no fallan tampoco), aunque la regla que podía provocar alineaciones indebidas se matizó, de manera que ya únicamente se castiga empezar el partido del torneo del K.O. con más de cuatro componentes que no sean del primer equipo, no quedarse con menos de siete 'mayores' por expulsiones y otras contingencias. Se esperan rotaciones masivas con vistas al choque del próximo fin de semana ante el Getafe CF, último oficial del año 2025.

La convocatoria de 21 jugadores para la Copa

La lista completa de 21 expedicionarios a Murcia está conformada por: los guardametas Álvaro Valles, Pau López y Adrián San Miguel; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Natan de Souza, Marc Bartra, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Sergi Altimira, Mawuli Mensah, Pablo Fornals, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Antony Matheus dos Santos, Pablo García y José Antonio Morante; así como los delanteros 'Cucho' Hernández y 'Chimy' Ávila.