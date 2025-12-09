El Betis vuelve a Murcia en un duelo de Copa del Rey después de 64 años y con el reto de desnivelar la balanza

Murcia y Betis, que se verán las caras en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, no se enfrentan en partido oficial desde la temporada 2009/2010, en Segunda división (2-0 en La Condomina y 1-1 en el Benito Villamarín). El reencuentro será su tercer duelo copero con una igualada estadística

El Real Betis ha sido uno de los grandes agraciados en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que se ha celebrado este martes en la sede de la RFEF en Las Rozas (Madrid). Quitando a los cuatro equipos de la Supercopa de España que tenían asegurados a cuatro de los seis rivales de inferior categoría, sólo quedaban dos rivales de Primera RFEF y han sido para los verdiblancos, que visitarán al Real Murcia, y la Real Sociedad, ante el CD Eldense. No obstante, la estadística llega a tiempo para pedir la siempre recomendable prudencia, recordando que los pimentoneros vencieron este mismo curso al Betis Deportivo (1-2 con doblete de David Flakus) y pasaron una de las dos eliminatorias coperas que han disputado contra el club de las trece barras.

Murcia y Betis no se enfrentan en partido oficial desde la temporada 2009/2010, en Segunda división, con 2-0 en La Condomina y 1-1 en el Benito Villamarín. En Primera división, sus últimos choque fueron en la 07/08, con 4-0 en la capital andaluza y un 0-0 en el feudo grana. Los verdiblancos sólo han ganado allí en cinco de sus 33 visitas entre todas las competiciones.

Real Murcia y Real Betis se enfrentarán por tercera vez en la Copa del Rey

El Real Betis se jugará el pase a octavos de final en un duelo a partido único en el campo del Real Murcia, donde suma una eliminación y una clasificación en los dos precedentes en la Copa del Rey. Los dos primeros partidos de la historia entre ambos equipos fueron en la liguilla de la particular edición de 1928.

Estaban encuadrados en el Grupo IV, que acabó siendo liderado por el Real Murcia, clasificándose así de manera directa para disputar los cuartos de final, y en cuya clasificación el Real Betis sólo pudo ser penúltimo, siendo eliminado después de jugar también frente al Valencia CF, al FC Cartagena, al Sevilla FC y al Levante UD.

La primera vuelta se cerró en Sevilla con un 1-3 de los murcianos en el campo del Patronato, donde Carrasco adelantó a los locales pero remontaron Castro, García Puerta y Zamoreta. El Betis devolvió la visita en la última jornada, donde cayó también por un 3-2 con doblete de Zamoreta y gol de García Puerta para los locales y tantos andaluces de Carrasco y León.

El segundo y hasta la fecha último enfrentamiento copero entre Betis y Murcia tuvo lugar en los dieciseisavos de final de la edición 1960/1961 y, al contrario que en el primer duelo, esta vez los verdiblancos se impusieron en ambos encuentros: 1-0 en la ida, con gol de Bosch, y 1-2 en La Condomina, donde Cuesta adelantó a los locales pero remontaron los béticos con un doblete del checoslovaco Yanko Daucik. Más de 60 años después, llega el tercer envite.