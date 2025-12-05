El Betis pinta de color verdiblanco al 'Pichichi' de la Copa del Rey

El esperado despertar anotador de Rodrigo Riquelme o el estreno con el primer equipo del canterano Pablo García destacan en la lista de los máximos goleadores de la presente edición del 'Torneo del KO', que cuenta en sus primeros puestos con varios conocidos de la afición heliopolitana

Hasta ahora, la versión que se había visto de Rodrigo Riquelme en el Real Betis era la de un jugador muy disciplinado tácticamente, muy generoso en el esfuerzo y muy solidario a la hora de facilitar el de sus compañeros; pero muy poco incisivo en las zonas de especial influencia del campo a pesar de su indudable calidad técnica. Sin obsesionarse ni perder la paciencia, recordándose a sí mismo que era un recién llegado a la entidad que además compite por un puesto con el enrachado Ez Abde, el madrileño aguardaba una ocasión especial para descorchar la botella. No había mejor contexto que la Copa del Rey, donde los dos goles contra el Atlético Palma del Río cordobés y los tres contra el Torrent CF valenciano le han colocado como sorprendente líder de la lista del 'Pichichi' copero, donde abunda el color verdiblanco.

El mensaje de Riquelme tras su despertar goleador en el Betis

"Muchas veces, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Sin buscarlo y sin presionar al tiempo", comenzó reflexionando 'RoRo' Riquelme en un feliz comentario publicado en su cuenta de Instagram junto a una sonriente fotografía con el balón de la Copa del Rey que se llevó firmado por todos los futbolistas verdiblancos después de anotar su primer 'hat-trick' como jugador del Real Betis en el duelo disputado en la noche del pasado miércoles ante el Torrent CF (1-4).

"Quiero dar gracias a todos mis compañeros, porque están siendo una parte muy importante de este camino nuevo. Sin duda me he encontrado con gente especial", añade el '17' del Betis, que no dejó atrás a su principal punto de apoyo, su familia y su pareja: "Mis padres, porque siempre han estado ahí y no tengo dudas que siempre estarán. Por supuesto, a ti Alejandro Riquelme y a nuestro hermano pequeño, Roger, por pelear cada segundo a mi lado y por hacerme sentir que estáis a mi lado día si día también. Y a ti, Cristina Orantes, por lo diferente que eres, lo especial y lo bien que me quieres. Os quiero mucho".

La clasificación de máximos goleadores de la Copa del Rey 2026

La lista del 'Pichichi' copero en la presente edición tiene un marcado color verdiblanco, ya que Rodrigo Riquelme comparte el primer puesto de la clasificación con el canterano bético Raúl García de Haro (CA Osasuna) con cinco dianas, tres al CD Sant Jordi (0-5) y dos al CD Ebro (3-5), y el podio lo completa otro exdelantero heliopolitano como Juanmi Jiménez (Getafe CF), con los cuatro que le metió al Inter Valdemoro (0-11). Undécimo, con dos dianas y empatado con otros 22 futbolistas aparece Pablo García.