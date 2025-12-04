La 'unidad B' coincide en que "todos los partidos son importantes y hay que tomarlos en serio"

Rodrigo Riquelme, el 'Chimy' Ávila y Ángel Ortiz, la cara visible de la segunda unidad que está dispuesta a reivindicar un sitio ante Pellegrini

"Veníamos con la idea, como nos ha dicho el míster, de que todos los partidos son importantes. En éstos hay muchos detalles en los que hay que estar al cien por cien. Si no, pueden darse sorpresas por parte del equipo que no es favorito, como se ha visto en esta competición, que es lo bonito. Hemos estado a un gran nivel y hemos hecho lo que el míster nos pedía. Nos llevamos la victoria y la clasificación para casa", resumía el gran protagonista del encuentro, un Rodrigo Riquelme que confirmaba que el 0-2 no fue un centro-chut, sino una vaselina "a propósito", al tiempo que se mostraba dispuesto a aprovechar los minutos que le dé el chileno: "Todos estamos trabajando, tanto lo que están teniendo más como los que menos, para que cuando nos den la oportunidad estemos ahí, dando el nivel que el club precisa y que la afición demanda. Contento por la actuación de hoy y que haya servido para ayudar al equipo".

Para el madrileño, resulta "curioso" que lleve una buena cifra de goles, cinco, pero todos repartidos en los dos partidos de la Copa del Rey: "Es una faceta que tengo que mejorar; en LaLiga todavía se me está resistiendo, pero trabajo día a día. Estoy encantado de estar aquí y convencido de que poco a poco van a ir saliendo las cosas". Ahora, como confesaba con una sonrisa desde la zona mixta del Estadio Ciudad de Valencia el extremo y mediapunta, a seguir la buena racha ante el FC Barcelona, que visitará el próximo sábado el Estadio de La Cartuja como líder reforzado de Primera división tras su triunfo en jornada adelantada por la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid: "A por ellos y a darle una alegría a nuestra afición".

Chimy: "Sean pocos o muchos minutos, trato de aportar"

"El Betis se toma todas las competiciones por igual, muy en serio. Tratamos de hacer las cosas positivamente. El vestuario está muy bien, captando a la perfección lo que pide el míster. Eso es importante. Todos estamos felices, los que juegan y los que no. Somos una familia", aseveraba el 'Chimy' Ávila en los micrófonos de RTV Betis, donde no se quejaba por su rol: "Cada vez que tengo la oportunidad, sean pocos o muchos minutos, trato de aportar mi granito de arena. A uno le pueden salir bien o mal las cosas, pero lo importante es seguir trabajando". Y, la próxima, ante el Barça en tres días: "Hay que ir a por todas. Jugamos en casa, y eso es importante también".

Ortiz: "Si no compites, estos equipos te ponen las cosas difíciles; son ya ocho partidos sin perder"

"Estos partidos son complicados. Son rivales de varias categorías por debajo, pero siempre lo ponen difícil. Hay que mostrarles el máximo respeto, y creo que lo hemos hecho", aseguraba tras el choque el también goleador Ángel Ortiz, satisfecho por la imagen ante el Torrent CF: "Si no compites, te ponen las cosas difíciles. Esperamos avanzar en esta competición que tanto nos gusta". Además, el 1-4 completó su encuentro: "Es mi primer gol con el primer equipo; sí que me hace muy feliz. Con ganas de que vengan más y tratando de aprovechar las oportunidades". Sobre la visita del líder, no se achanta el de Almendralejo: "El equipo está en un buen momento de forma. Venimos de ocho partidos seguidos sin perder. Viene el Barcelona, que es un gran rival, pero esperamos llevarnos la victoria y dar una alegría a la afición".