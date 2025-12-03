Monchi, tras la derrota del Sevilla contra el Betis en el derbi: "Ha sido un palo gordo"

El que fuera director deportivo del Sevilla FC ha dado su opinión sobre el derbi sevillano disputado el pasado fin de semana que terminó con victoria bética por 0-2. El de San Fernando ha indicado que al equipo que entrena Matías Almeyda le toca apretar los dientes y pensar ya en el partido de Copa del Rey y en el encuentro liguero contra el Valencia CF

Monchi, ex director deportivo del Sevilla FC, es una voz autorizada en el sevillismo para reflejar perfectamente cuál es el sentir de la afición del club de Nervión después de la derrota sufrida en el derbi sevillano contra el Real Betis (0-2) el pasado fin de semana. Aprovechando que el Sevilla FC se enfrenta esta semana al Valencia CF, en partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga, el de San Fernando ha dicho en una entrevista en SER Deportivos Valencia que la semana no es buena porque perder un derbi, y más como local, es un palo gordo para el equipo que entrena un Matías Almeyda al que no le queda otra que apretar dientes y centrarse en los encuentros que le vienen esta semana.

Monchi, ex director deportivo del Sevilla FC, ha explicado que el equipo va a llegar al partido contra el Valencia CF tocado en lo anímico por la derrota en el derbi sevillano contra el Real Betis, pero ha asegurado que ese encuentro liguero puede servir para recuperar sensaciones. "Esta semana no es una semana buena para el sevillismo. Evidentemente, después de perder un derbi, y además en la forma en que se perdió, pues una semana dura, difícil, de apretar dientes y de intentar que llegue pronto el siguiente partido para recuperar sensaciones y, si puede ser, recuperar los puntos perdidos".

Monchi dice que la derrota en un derbi sevillano como local duele más

A continuación, Monchi ha dicho que la derrota es un palo gordo la cual se agrava si se produce como local como en esta ocasión le ha ocurrido al Sevilla FC. "Ha sido un palo gordo, porque, evidentemente, cuando pierdes un derbi y, además, lo pierdes el local, pues duele más. Pero, bueno, es cuestión de intentar asimilarlo y recuperarse. Y la próxima posibilidad para recuperarse es el próximo partido, y ese es el de Valencia el próximo domingo. Con lo cual, me imagino, yo no estoy en el día a día, ni mucho menos, pero imagino que lo afrontarán con esa intención".

Antes de ese partido contra el Valencia CF, el Sevilla FC que entrena Matías Almeyda tiene que disputar el encuentro correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey contra el modesto Extremadura en el cual es favorito para pasar a la tercera ronda del torneo del K.O. Después de ese duelo copero, el Sevilla FC se volverá a centrar en LaLiga en donde actualmente pasa un bache de resultados ya que ha perdido 5 de los últimos 6 partidos que ha disputado lo que ha provocado que se estanque en los 16 puntos, teniendo 4 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división.