Monchi, muy claro sobre la crisis del Valencia: "Me repele un poco ver al Valencia peleando por cosas que no son acordes a su historia"

El que fuera director deportivo del Sevilla FC, al cual se enfrenta el Valencia CF este fin de semana, ha analizado la situación deportiva del equipo valencianista señalando que se ha convertido en un club que ha pasado de ser el cuarto de España a dar un bajón futbolístico que lo tiene en los puestos bajos de la clasificación de LaLiga

Aprovechando que el Valencia CF juega contra el Sevilla FC este fin de semana, Monchi ha hablado sobre la actualidad del equipo valencianista el cual está en una crisis deportiva que hace que ya no sea un equipo que pelee por Europa y esté centrado en lograr la permanencia en Primera división. Monchi ha sido muy claro sobre la situación del Valencia CF asegurando que le repele ver así a un club al cual considera el cuarto de España.

Monchi, en una entrevista en SER Deportivos Valencia, ha señalado que considera al Valencia CF el cuatro equipo de España. "A ver, yo respeto mucho, respeto mucho a la entidad. Yo creo que la Valencia es posiblemente el cuarto equipo de España por historia, no quiero decir nada, puede estar peleando con el Atleti o a lo mejor con el Sevilla, a lo mejor con el Betis, un poco ahí para no... Pero para mí es el cuarto equipo de España por ciudad, por títulos, por proyecto, por afición y claro, verlo ahí abajo pues evidentemente te choca y no digo me duele porque no me toca lo sentimental pero sí te produce cierta acritud".

Monchi ha sido precavido a la hora de analizar la situación deportiva del Valencia CF, pero ha dicho que le repele ver al club así. "Motivos, vosotros sabéis mejor que yo, yo estoy muy lejos, ¿no? Si he tenido la fortuna de convivir dos años, creo que con un buen amigo vuestro y al que le tengo un magnífico aprecio, que es Damián, Damián Vidagany, valencianista de pro, también con Unai Emery que también tiene aprecio al Valencia y sí, algo me he envuelto en esa cultura valencianista, pero no soy tampoco un juez justo para dictaminar lo que está sucediendo ahí, pero si me preguntas, me repele un poco ver al Valencia peleando por cosas que no son acordes a su historia".

Por último, no ha querido ser muy crítico con la actual propiedad del Valencia CF cuando ha sido preguntado por si el fútbol es lo que menos le importa a Peter Lim. "Pasa que eso sería demasiado atrevido decirlo, ¿no? Y demasiado ligero. Yo quiero pensar que alguien cuando invierte un dinero o cuando tiene una empresa quiere lo mejor para su empresa, ¿no?, en cualquier aspecto de la vida. Otra cosa es que aciertes las decisiones. Vosotros lo estáis viviendo, lo estáis gozando, sufriendo más y sabéis lo que es, pero si es verdad que vuelvo a repetirme, algo evidentemente no está yendo bien y habría que buscar la génesis de ese problema".

Monchi no conocía a Ron Gourlay, pero aprueba la reestructuración de la dirección deportiva del Valencia CF

Monchi ha sorprendido al asegurar que no conoce de nada a Ron Gourlay, el actual CEO del Valencia CF. "No. Tampoco, a ver, no lo conocía, pero tampoco... porque soy malo con los nombres, que igual he negociado con él cinco veces y no lo conozco, pero no me suena, no me suena. Lo he leído, he leído que había asumido esa función y no lo conozco, no lo conocía".

A pesar de ello, el es director deportivo del Sevilla FC ha aprobado la reestructuración de la dirección deportiva que ha hecho el Valencia CF. "Creo que construir una dirección deportiva con un buen control, con un buen manejo de información, con una buena asimilación de conceptos e intentar gestionar y dominar toda la información que se genera a través del mundo del fútbol, me parece siempre una buena noticia. Y tener un responsable de captación para el fútbol europeo y un responsable de captación para el fútbol sudamericano me parece algo a priori coherente. Otra cosa es cómo tú lo tengas estructurado. Yo particularmente lo tenía de otra manera, pero ni mejor ni peor, sois cada uno, pero sí me parece que al menos hay la intención de controlar la información que se genera en los distintos campeonatos que hay en el mundo del fútbol".