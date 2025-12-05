¿La afición confía en Matías Almeyda? El sevillismo responde: "Las dudas se siembran"

Las recientes derrotas en el Sevilla FC han empezado a generar dudas en la afición hispalense, con algunas miras en torno a la figura de Matías Almeyda. Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos querido saber de primera mano el pensar hispalense.

La Copa del Rey fue la ocasión para el Sevilla FC de volver a reencontrarse con el sabor de la victoria, tras haber conseguido un amargo pase a dieciseisavos de final al vencer por dos goles a uno al CD Extremadura. La noche era fría en Almendralejo, y fueron los sevillistas los que casi acaban congelándose. A pesar de conseguir una renta importante, el gol de Gio Zarfino provocó un mayor ahínco por parte del cuadro extremeño, que tuvo contra las cuerdas al cuadro hispalense hasta que el árbitro no pitó el final del mismo.

El cuadro hispalense está sumergido en una mala racha, tanto de juegos como de resultados, que hacen complicado poder volver a ver a ese equipo que hace unas fechas conseguía ganar al FC Barcelona por cuatro goles a uno en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Las razones son varias, al igual que las explicaciones. Ya sea a nivel colectivo o individual, el equipo no consigue enderezar el bache y ya empieza a haber dudas sobre el proyecto en el sevillismo.

Dentro del mismo, la principal cabeza visible es Matías Almeyda. El técnico argentino llegó este verano al cuadro hispalense con la intención de acabar con la famosa "trituradora de entrenadores" que se estaba convirtiendo el equipo sevillista en los últimos años. Poco a poco, ha ido ganándose la confianza de la afición y parece ser el elegido por el sevillismo para encabezar un proyecto a largo plazo.

Es por ello que, en ESTADIO Deportivo, hemos querido saber el pensar de la afición sobre el argentino y si existen dudas para poder revertir esta situación. En algunos casos, hay quien le pasa alguna factura por el pasado derbi, con dudas con ciertos cambios. "Para mi gusto, descompone el centro del campo, cuando quita a Mendy y después lo recompone con Agoumé. Debería devolver a los tres centrales a Azpilicueta", declaró uno de los aficionados preguntados.

Otro de los encuestados también confirmó que hay ciertas dudas en la figura del entrenador hispalense, aunque lo ven capacitado para cambiar las tornas. "¿Confiamos? Sí. ¿Hay dudas? También. (...) Los resultados llegan en algunos partidos y en otros no, y las dudas se siembran. Más en los últimos resultados, que está la cosa complicada. De momento, no podemos dar un veredicto claro, hay que seguir un poco animando como estamos hoy, que estamos 4.000 sevillistas. Es verdad que el entrenador tiene que tocar también teclas", declaró un aficionado hispalense.

Para finalizar, otro de los encuestados quiso mostrar su apoyo completo al argentino, contando una divertida anécdota con el Cholo Simeone con actor invitado. "Es clave que confiemos en él. Está haciendo un proyecto. Lo que pasa es hay lo que hay. Entonces, milagros no se pueden hacer. Pero este señor es un caballero. Yo le cantaba a mi amigo Cholo: "el Cholo es sevillista". Este Almeyda es sevillista. Eso es lo que más quiero en el mundo, el sevillismo por todos lados", concluyó este veterano aficionado nervionense.