Torrent - Betis, en directo el partido de hoy de la segunda ronda de la Copa del Rey en vivo online

ESTADIO Deportivo les lleva todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro fijado en el Estadio Ciudad de Valencia

Una buena noticia para el Betis a corto plazo es el retraso oficial de las incorporaciones de los jugadores convocados para la Copa de África , que no tendrán que marcharse hasta el lunes 14 de diciembre y no el anterior. Se negocia con Marruecos para que Amrabat y Abde puedan estar ese día en Vallecas contra el Rayo . También se marcha Bakambu . Podrían volver ya para la segunda quincena de enero en el peor de los casos (mejor para ellos).

El adelanto, por cierto, de su encuentro de la jornada 19ª de LaLiga ante el Atlético de Madrid por la disputa entonces de la Supercopa de España ha costado al Barça la baja segura de Dani Olmo el próximo sábado en La Cartuja . Se retiró también con molestias, aunque leves, Pedri en su regreso tras lesión.

El ' Ingeniero ' alinea un once más o menos esperado, con hasta nueve novedades respecto a El Gran Derbi , pues únicamente repiten Valentín Gómez y Deossa . Vuelve bajo palos Adrián , ingresando Ortiz y Ricardo Rodríguez en los laterales, los que acabaron jugando el domingo (aunque el suizo podría haber sido una solución como central improvisado), con Diego Llorente y el argentino como centrales. Por delante, Altimira con el colombiano, con la gran sorpresa de Antony en la derecha para que no esté dos semanas sin tocar balón. En teoría, el Chimy Ávila por dentro como en Palma del Río y Rodrigo Riquelme en izquierda, aunque podría ser al revés.

Marc Dolz estará bajo palos; todo hace indicar que una línea de cinco atrás, con Steven Sibille y Héctor Mejía como carrileros, más Miguelón Llambrich , Dan Ojog e Ivi Pérez por dentro, aunque simplemente Seligrat podría doblar laterales, pues salen de inicio los cuatro que tiene. Armando , Adri Pérez y Adrián Lois como mediocentros, mientras que Hugo Viana y Caballero serán los más adelantados.

El Estadio Ciudad de Valencia, donde hace algo más de un par de meses compareció el Real Betis para visitar al Levante UD en LaLiga, será el escenario que acoja este miércoles 3 de diciembre la segunda eliminatoria (todavía a partido único) de la Copa del Rey entre el Torrent CF y el conjunto verdiblanco. El modesto colista del Grupo III de Segunda RFEF no ha podido celebrar tan histórica contienda, a la que ha llegado tras derrotar en la ronda anterior por 3-1 al Juventud Torremolinos, en su feudo habitual, el Estadio San Gregorio, inmerso desde primeros de noviembre en una profunda remodelación que no pudo realizarse, como era preceptivo, en los meses de verano y cuyo final no ha llegado a tiempo.

Encima, los trabajos en el césped artificial y el sistema de riego habrían impedido el margen de alrededor de una semana que necesitan todas las empresas del sector para montar las gradas supletorias, pues el aforo del recinto 'taronja' es de 5.000 espectadores, pero de sólo mil con asiento y cubiertos. Un despropósito denunciado por los dirigentes en su momento y en la víspera por el capitán, Adrián Lois, que lamenta haber tenido que someter a sus aficionados a otro exilio, aunque son todos muy cercanos y se fletarán autobuses gratuitos para los abonados, con aumento de la hora de cierre del Metro para que todos puedan volver a casa más rápidamente.

En el bando verdiblanco, la resaca de El Gran Derbi no ha podido ser más dulce, aunque toca ya pasar página y cambiar el chip para centrar todos los esfuerzos en el pase a la siguiente eliminatoria del torneo del K.O. y en la cita liguera del sábado que viene ante el FC Barcelona, para la que Manuel Pellegrini ha reservado a los atacantes Ez Abde y el 'Cucho' Hernández. Siguen en el dique seco los lesionados Sofyan Amrabat, Isco Alarcón, Giovani Lo Celso y Héctor Bellerín, aunque se ha recuperado a tiempo el meta Pau López, mientras que vuelve de sanción Antony Matheus dos Santos. La segunda unidad, ésa que dice el 'Ingeniero' que no existe pese a tener muy clara su elección los fines de semana, deberá sacar adelante el compromiso. O la tercera, ya que, por ejemplo, se espera bajo los palos a Adrián San Miguel, veterano y tercero en discordia, así como a algunos canteranos y otros menos habituales.