Torrent - Betis: horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Copa del Rey

El Betis afronta esta noche la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, en la que se mide al modesto Torrent valenciano de Segunda Federación en el feudo del Levante

En plena resaca por el triunfo conseguido el pasado domingo en el derbi y con la visita del Barça a La Cartuja programada para el próximo sábado, el Betis afronta hoy la segunda eliminatoria de la Copa del Rey con la intención de superar el trámite sin mayores apuros.

Así, los de Pellegrini se miden contra el modesto Torrent, club valenciano que milita en Segunda Federación -cuarta categoría nacional- en un encuentro que se disputará en el Ciutat de Valencia, casa del Levante, debido a que su estadio no reúne las condiciones mínimas para esta ronda de la competición copera a pesar de que intentaron acondicionarlo para esta cita histórica.

El Betis eliminó en la primera ronda y pretende repetir son sobresaltos

El Betis visita Valencia con la moral por las nubes tras imponerse en el Sánchez-Pizjuán y pretende cumplir sin sobresaltos de ningún tipo ni sustos a nivel de enfermería que aumente el número de lesionados después de los contratiempos con Isco, Amrabat, Lo Celso, Bellerín y Pau López, ya a punto de reaparecer.

Torrent No Iniciado - Betis

Cabe recordar que el Betis eliminó en la primera ronda al Palma del Río con una goleada cómoda (1-7) y que se toma muy en serio este torneo el camino más corto para un título.

El Torrent milita en el Grupo 3 de Segunda Federación y la llegada del nuevo técnico, Toni Seligrat, el mismo día que el sorteo lo emparejó con los verdiblancos, ha mejorado su situación.-Y es que, aunque es penúltimo, ha roto su pésima racha y en las dos últimas jornadas sumó un triunfo y un empate que le ha permitido dejar de ser el 'farolillo rojo'.

Torrent-Betis: ¿A qué hora empieza el partido copero?

El encuentro que mide este noche al Betis con el modesto Torrent, correspondiente a la jornada segunda eliminatoria de la Copa del Rey, se disputará en el estadio Ciudad de Valencia este miércoles 3 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 horas. El Torrent no podrá ejercer de local en su campo, el San Gregorio, al no cumplir los requisitos impuestos por la Federación.

Torrent-Betis: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará en el feudo del Levante se podrá ver por televisión en abierto, más concretamente en Teledeporte, RTVE Play y Esport3, con la opción como siempre de seguirlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Torrent-Betis: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de verlo por televisión, el Torrent-Betis de este miñercoles se puede seguir online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un pormenorizado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que ocurra en esta nueva cita copera. Una vez concluya el encuentro, la cobertura de ESTADIO continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas del Betis.