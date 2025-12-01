El Betis consolida el nuevo 'statu quo' en Sevilla con un dato demoledor

Con el triunfo del domingo, el Betis amplia su brecha con el Sevilla a ocho puntos y suma 127 jornadas por delante de las últimas 130, repitiendo, además, un hito que también logró en una campaña en la que descendieron los nervionenses

Sevilla y Betis afrontaban el derbi con una renta de cinco puntos favorables a los verdiblancos, por lo que los de Almeyda disponían de la oportunidad de quedarse a dos unidades de haberse impuesto en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, el triunfo de los heliopolitanos, con goles de Fornals y de Sergi Altimira, ha incrementado la brecha entre los eternos rivales a ocho puntos, lo que garantiza, como mínima, a los de Pellegrini mantenerse por encima en la tabla durante dos jornadas más. Una situación que desde hace unos años se ha convertido en habitual con un radical cambio en el 'statu quo' futbolístico de la capital hispalense.

El Betis, por delante del Sevilla en 127 de las últimas 130 jornadas ligueras

Y es que el Betis acumula muchas semanas por encima en la clasificación de los blanquirrojos, hasta el punto de que en las últimas 130 jornadas de LaLiga los heliopolitanos han ocupado una posición mejor que su rival en 127, y solo en una el Sevilla ha conseguido superarle. Más concretamente sucedió la campaña pasada, con García Pimienta en el banquillo.

Así, tras ganar al Girona en la jornada 20, el pasado mes de enero, los nervionenses rebasaron a los verdiblancos, pero la alegría solo duró una semana, pues en el siguiente partido el Betis volvió a tomar la delantera. Después, lo máximo que ha conseguido el equipo de Eduardo Dato ha sido empatar a puntos en dos jornadas más. Lo cierto es que a tenor de la evolución de ambos proyectos esta brecha se puede prolongar durante un largo tiempo.

En otro orden de cosas, el Betis marcó un hito histórico en el choque de este domingo, pues fue la primera vez en los últimos 29 años en Primera división que los de La Palmera se imponen en el Ramón Sánchez-Pizjuán sin encajar ningún gol. Ocurrió en la temporada 96/97, cuando doblegó a los nervionenses por 0-3. Ese curso, el Sevilla descendió a Segunda división.