Mateu Lahoz reconoce su error en el derbi: "Pité un penalti que no era"

El ex árbitro, durante la narración del derbi de ayer, reconoció en abierto que se equivocó gravemente al señalar una pena máxima en el duelo cainita posterior al Covid: "Estuve como la chata"

Los derbis hispalenses han estado marcado en numerosas ocasiones por polémicas arbitrales que condicionaron el resultado y luego trajeron mucha cola por su relevancia. El duelo cainita de ayer también tuvo su dosis de decisiones controvertidas que han generado debate, tanto la roja a Isaac Romero como la suspensión temporal del choque por el reiterado lanzamiento de objetos sobre el césped.

No obstante, ninguna de estas decisiones influenciaron en el resultado final, porque el partido ya estaba resuelto, si bien durante la retransmisión del choque se produjo el reconocimiento público de un error arbitral que sí afectó al marcador en un derbi pasado, pues supuso el 1-0.

Mateu Lahoz reconoce que perjudicó al Betis

De esta forma, el ex colegiado Mateu Lahoz, ahora comentarista en la radio como especialista arbitral, confesó durante la narración del encuentro que se equivocó gravemente en el derbi que se jugó en el Ramón Sánchez-Pizjuán justo después del confinamiento, el 11 de junio de 2020 y que terminó con 2-0.

Así, en el minuto 56 del choque, con 0-0 en el marcador, señaló los once metros en un salto entre Marc Bartra con Luuk de Jong que interpretó como un codazo del central bético sobre el neerlandés. Ahora, cinco años y medio después, confesó en directo que se equivocó con una decisión muy protestada por los futbolistas heliopolitanos. Ocampos transformó la pena máxima y puso por delante a los nervionenses.

El exarbitro confiesa que Bartra no hizo nada punible

"Ahí estuvo como la chata, pité un penalti que no era", reconoció en primer lugar en la Cope el ex árbitro, que acto seguido dio más detalles y también señaló al VAR por no avisarle para que revisara la acción en el monitor. "Fue a favor del Sevilla, por algo que no hizo Marc Bartra. Yo vi un codazo en la nuca, pero no me llamaron desde el VAR", apuntó Mateu Lahoz, que no se olvida de aquel error que decantó el derbi hacia el lado del Sevilla, que, eso sí, hasta el momento había hecho más méritos para ir por delante.

Tras el choque, Marc Bartra se mostró muy crítico por la señalización del penalti. "Es un lance más. Es increíble, y se ha visto que el Sevilla no ha protestado, pero al final pitan un penalti que no creo que haya sido, y eso decide todo; los detalles deciden", apuntó el defensa, que añadió: "No hay penalti por ningún lado: "He saltado antes que él, con la posición ganada y él se ha encontrado con mis brazos".