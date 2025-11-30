¡El derbi tuvo que ser supendido temporalmente por lanzamiento de objetos!

El derbi sevillano ha tenido que ser suspendido cuando quedaban pocos minutos para la finalización del encuentro, debido al lanzamiento de objetos venidos desde la grada de Gol Norte

El derbi sevillano suele ser un encuentro de muchas polémicas y, en esta ocasión, no iba a ser menos. Las emociones suelen ser las protagonistas de estos encuentros, debido a la carga emocional que todos estos partidos aportan. Varios son los piques existentes entre todos estos días, lo que provocan escenas de todo tipo de categoría. También hay alguna con una carga negativa importante, que suele estar provocado por los aficionados más radicales, que empañan de sobremanera lo que suele ser un partido especial en esta ciudad. Con ese componente emocional importante, este domingo ha sucedido una escena desagradable, que no gusta ver en la ciudad hispalense.

Cuando corrían los últimos minutos del derbi sevillano, el Real Betis estaba mostrándose muy superior al Sevilla FC, con dos goles de ventaja que estaban liderando el marcador. El conjunto bético se disponía a sacar un córner, cuando acabó ocurriendo todo. El lanzamiento por parte de la grada de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán, con el lanzamiento de botellas y otros objetos que han acabado provocando la suspensión temporal del encuentro. Ya hubo un aviso del árbitro algunas jugadas antes, provocando el aviso por megafonía de que cesasen los mismos. Sin embargo, cuando se acercaba el final, volvió a ocurrir, provocando que Munuera Montero tuviese que tomar una complicada situación de El Gran Derbi.

Tras este hecho, fueron numerosos los cánticos que los sevillistas mostraron en crítica a la afición bética, respondiendo la misma con otros cánticos. En la afición, la incredulidad ha sido la nota del encuentro, ya que eran varios los que pedían que la grada de animación dejase de lanzar estos objetos para hacer que el partido pudiese continuar. Sin embargo, tras varios minutos de charla entre el colegiado andaluz y otros agentes protagonistas del encuentro, acabó decretando que todos volviesen al túnel de vestuarios, escenificando esa suspensión temporal a falta de pocos minutos para la finalización.

La decisión que Munuera Montero finalmente fue la de volver a disputar este encuentro, ya que las condiciones para que pudiese reanudarse el encuentro fueron idóneas para ello. La grada de Gol Norte fue llenada por antidisturbios de la Policía Nacional, lo que sirvió para calmar los ánimos de esa grada, Ya fueron varios los enfrentamientos entre radicales estos últimos días, que han manchado la bonita previa del derbi sevillano. Tristemente, y una vez más, el protagonismo de este encuentro ha ido a los que tenían que tenerlo.