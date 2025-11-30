Puntos uno a uno del Real Betis en su visita en El Gran Derbi de LaLiga al Sevilla FC: Isco y Antony delegan en Pablo Fornals

Sonada victoria heliopolitana sin tres de sus mejores hombres, pero con el castellonense crecido para liderar un equipo que se hace fuerte en la quinta plaza de LaLiga

Le faltaba magia a priori al Real Betis, que comparecía en el Ramón Sánchez-Pizjuán sin dos de sus hombres más determinantes, Isco Alarcón y Antony Matheus dos Santos, además de un Sofyan Amrabat que no llegó a tiempo, pese a apurar su recuperación tras una jugada surrealista en la que el internacional marroquí y el costasoleño se lesionaron mutuamente el pasado jueves frente al Utrecht FC. Pero el '22' y el '7' delegaron oportunamente en Pablo Fornals, de largo el futbolista más en forma este curso a las órdenes de Manuel Pellegrini, que obró en la segunda mitad el desatasco de un El Gran Derbi que no se decantaba del lado heliopolitano en Nervión desde hacía siete temporadas para que los foráneos se hagan fuertes como quintos de LaLiga.

Así jugaron los verdiblancos

ÁLVARO VALLES: 6

Espectador de lujo en el primer tiempo, saldado sin tiros entre palos del Sevilla, con un par de intentos de Carmona y Sow que se marcharon altos. Extraordinario ante Akor Adams a quemarropa, aunque no valía por fuera de juego, ya en una reanudación en la que sí pudieron regatearlo, pero no batirlo.

AITOR RUIBAL: 6

Atento para anticiparse a Alfon cuando se preparaba para fusilar a Valles. No se prodigó en ataque, centrándose en la contención y ganando casi siempre a su par. Se animó algo más con espacios tras el 0-1, terminando como extremo y hasta de 'falso 9'.

BARTRA: 8

Tranquilo y centrado, clave para ganar prácticamente todos los cruces. Extraordinario al suelo para evitar el 2-1 de Akor Adams antes de la suspensión.

NATAN: 8

El más expeditivo de la pareja de centrales bética, igual de exitoso que Bartra. Solucionador de problemas, realizó vistosas coberturas, siempre con las manos a la espalda para evitar dudas con posibles penaltis.

VALENTÍN GÓMEZ: 7

Lo que se espera de él: pocoen ataque (hasta que hubo espacios con el tanto de Fornals), mucha briega en defensa. Se fajó bien con Ejuke, gracias sobre todo al puntito más de agresividad que exhibió. El nigeriano, más rápido y habilidoso, se le marchó, eso sí, 2-3 veces con peligro. En la segunda mitad cerró filas exitosamente y forzó la expulsión de Isaac Romero.

MARC ROCA: 6

Sobrecargado de trabajo y encimado a menudo cuando trataba de generar. La tendencia a subir de Fornals y Deossa le dejó en ocasiones más solo de lo aconsejable. Creció luego con Altimira al lado.

FORNALS: 9

Vigilado para que no pudiera girarse ni combinar cómodamente con sus compañeros, era el encargado de aportar temple y clarividencia. Tuvo el 0-1 en un rechace de Vlachodimos en su mano a mano con Abde. Golazo nada más reiniciarse el partido. Botó el córner del segundo y regaló acciones de gran mérito que pudieron significar la sentencia.

PABLO GARCÍA: 7

Generoso en las ayudas a Aitor Ruibal, ganó varios balones en campo rival con su presión y/o intuición. Precipitado en el disparo y parsimonioso en el último pase. Tuvo el 0-2 nada más atinar Fornals y no dejó de hacer daño por la banda derecha.

DEOSSA: 6

Su fuerte son las conducciones con balón, en las que pecó de aceleración. Serio y resolutivo, eso sí, cuando tuvo que defender.

EZ ABDE: 6

Tuvo la mejor ocasión antes del descanso, aunque su último control y la molestia de Peque le privó de un mano a mano limpio con Odysseas. Voluntarioso, aunque desacertado en sus servicios, ayudó con abnegación a Valentín Gómez con Juanlu y Ejuke. Con marcador a favor, se vino arriba con las contras, si bien con el mismo acierto (ninguno) en la definición.

'CUCHO' HERNÁNDEZ: 6

Es un delantero centro atípico, por su baja estatura y su carácter anárquico. Saca de sitio y de quicio a los centrales, descolgándose a las bandas para generar espacios a la segunda línea y asociaciones para los los extremos.

ALTIMIRA: 8

Marcó de soberbio zurdazo antes de romper a sudar. Dio mucho equilibrio a la medular, además de consistencia, liberando definitivamente a Fornals.

ORTIZ: 7

Cerró el perfil derecho con mucha suficiencia y conectó bien con Ruibal en largo.

RICARDO RODRÍGUEZ: s.c.

Salió el alargue para taponar la banda izquierda.

RODRIGO RIQUELME: s.c.

Casi no tuvo tiempo de intervenir siquiera.

'CHIMY' ÁVILA: s.c.

Una falta evitable por ir con todo pudo generar peligro sobre la bocina, pero poco más.

MANUEL PELLEGRINI: 8

Puso el once más lógico que podía, evitando experimentos con Pablo García por Antony y tirando de la carta de Deossa en vez de Altimira, aunque el catalán salió luego para equilibrar y hacer el gol de la sentencia. Cambios más o menos lógicos para refrescar el equipo.