El Betis se lleva el derbi de División de Honor juvenil con una remontada sobre la bocina (3-1)

El Sevilla se adelantó con el tanto de Adrián Francisco pero el empuje verdiblanco obtuvo recompensa y en el tramo final del choque obró la remontada para seguir lider de su grupo

Ademas del derbi de los primeros equipos de Betis y Sevilla en la tarde de hoy en el Ramón Sánchez-Pizjuán, la ciudad hispalense ha vivido una previa más que digna con el derbi de juveniles, en este caso en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo donde se ha vivido un gran partido con remontada incluida por parte de los verdiblancos en los últimos minutos del choque para llevarse el tan preciado derbi de División de Honor.

Tras una primera parte donde los verdiblancos fueron dominadores aunque sin claridad ante la portería nervionense, fue al poco de la reanudación cuando Adrián Francisco firmaría el 0-1 aprovechando una error en la salida de balón del Betis. El futbolista blanquirrojo se plantó en la frontal y con un gran disparo superaba a Klimek.

Sin embargo, lejos de acusar el golpe, los verdiblancos metieron una marcha más al partido mientras el Sevilla esperaba bien replegado buscando algún contragolpe con el que aumentar la renta, pero lo que acabaría llegando sería el tanto de la igualada. En el 73', Morante habilitaba a Rubén de Sá para firmar el empate. Pero el Betis quería más y acabaría embotellando al Sevilla en su área.

Merced a este empuje el conjunto verdiblanco obraba la remontada en el minuto 88 después de que Antonio González se adelantara al meta sevillista para cazar un balón colgado y empujarlo al fondo de la portería.

Con poco tiempo por delante, el Sevilla volvió a lanzarse a por el empate, incluso con el portero subiendo a un córner en el tiempo añadido, cuando al contragolpe Emmanuel sentenciaba el choque marcando a puerta vacía tras un pase de Rafa Oya.