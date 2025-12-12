El Sevilla gana la primera batalla del cierre parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán: Apelación suspende la sanción

El club de Nervión ha anunciado que el Comité de Apelación ha suspendido la sanción de cierre parcial de tres partidos sobre el estadio blanquirrojo hasta que se resuelva la causa

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de suspender la sanción que pesaba sobre el Ramón Sánchez-Pizjuán y el cierre parcial de Gol Norte, en su grada baja, para los tres próximos partidos impuesto por el Comité de Disciplina tras los acontecimientos vividos en el último derbi frente al Real Betis por el lanzamiento de objetos recogidos en el acta de Munuera Montero y que obligaron al colegiado andaluz a a activar el protoloco en estos casos y suspender por periodo de unos 15 minutos el partido, mandando a los jugadores a vestuarios.

De esta forma, la afición sevillista de ese sector podrá acudir al partido de este próximo domingo frente al Real Oviedo, a las 14:00 horas, ya que dicha sanción de cierre parcial impuesta por el Comité de Disciplina queda de momento sin efecto, y decimos de momento ya que esta suspensión tiene validez hasta que se produzca la resolución del recurso interpuesto por el Sevilla.

El club de Nervión ya había anunciado que presentó un recurso contra dicha resolución de sanción que imponía el cierre parcial de la grada de Gol Norte para los tres próximos partidos del Sevilla en el estadio nervionense. Así pues, hasta nuevo aviso la grada de Gol Norte estará llena con total normalidad en lo próximos partidos.

"El Sevilla FC, tal y como anunció, interpuso en tiempo y forma un recurso contra la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, la cual imponía el cierre parcial de la grada de Gol Norte durante tres partidos por los incidentes ocurridos en el tramo final del derbi. Por ahora, el Comité de Apelación ha suspendido dicho castigo durante el tiempo en el que resuelve la causa, por lo que de momento los partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán se desarrollarán sin novedades en este aspecto", ha explicadoe el club en un comunicado oficial.

Otro recurso contra la propuesta de Antiviolencia del Gobierno

Además de la propuesta de sanción de Disciplina, los incidentes del derbi también propiciaron que la Comisión Antiviolencia entrara en el asunto y articulara una propuesta de sanción de cierre total del Ramón Sánchez-Pizjuán durante el espacio de un mes así como una multa de 120.000 euros.

Esta medida, que el club de Nervión tachó de un "clamoroso agravio comparativo" por ejemplo con los hechos que sucedieron el derbi madrileño donde Antiviolencia tan solo propuso dos semanas de cierre total y 60.000 euros. Pues como era de esperar, el Sevilla también se ha movido y ha decidido presentar las pertinentes alegaciones para llegar hasta las últimas instancias judiciales en caso de ser necesario.

En un duro comunicado, el Sevilla mostraba "su sorpresa y su más absoluta indignación tras conocer, por los medios, ya que no había recibido todavía notificación oficial alguna. El Sevilla, además, aclaraba que "la propuesta, en cualquier caso, no es ejecutiva, con lo que el cierre no se producirá este fin de semana", en el partido que disputará ante el Oviedo en el Sánchez-Pizjuán, de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports.

"El club considera dicha propuesta de sanción totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces. Un agravio que, como en ocasiones anteriores, supone una forma cruel de injusticia, sin justificación objetiva, generando una discriminación intolerable y castigando a toda una afición soberana que acudió al estadio", señalaba el comunicado emitido por el club.