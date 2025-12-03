Pellegrini hace balance y no se conforma: "Estamos rindiendo en las tres competiciones, pero queremos recortar con los de arriba en LaLiga"

El 'Ingeniero', especialmente contento por un Rodrigo Riquelme que venía "con algunas intermitencias en su juego", pero que "puede dar mucho" a los verdiblancos

"Lo importante era pasar de ronda. Desde el principio tomamos el partido con mucha seriedad e intentando no sólo ganar para clasificar, sino también para tener un buen funcionamiento colectivo", esgrimía en la sala de prensa del Ciudad de Valencia un Manuel Pellegrini satisfecho con el 1-4 ante el Torrent CF, que permitirá a los verdiblancos estar el próximo martes 9 de diciembre a partir de las 13:00 horas en Las Rozas en el bombo de los dieciseisavos de final. Gracias, sobre todo, a Rodrigo Riquelme, que firmó un 'hat-trick'. "Me alegro mucho por él, porque venía con algunas intermitencias en su rendimiento. Es un jugador que nos puede dar mucho, que muestra voluntad y ganas. Le falta un punto de tranquilidad para terminar las jugadas, que fue lo que tuvo hoy, y marcó la diferencia". Además, el chileno habló de estos otros temas:

Renovación y posibilidad de dirigir a Chile

"No hay mucho que aclarar. Cada persona puede tener la opinión que le dé la gana. Ojalá pueda acabar mi carrera dirigiendo a la selección chilena. Tengo hora contrato por un año más. Chile, hasta el próximo noviembre que se va a cambiar la dirigencia de la Federación, no va a decidir; a mí en ningún caso me gustaría estar obligado. Una vez haya una directiva nueva, ya veremos cuál es el camino que seguir. Por ahora, mi camino está en el Betis. Son seis años, tengo el apoyo de la hinchada y estoy contento en el club. No debemos apurar los plazos. Tenemos que ir con tranquilidad, que será lo mejor para ambas partes".

El Barça testa la condición de invicto del Betis

"Nos llega en un buen momento. Ya lo he hablado antes con los jugadores, que nos venía una racha de siete u ocho partidos que necesitábamos ganar. Sólo empatamos dos. Nos enfrentamos a equipos que están abajo en la clasificación, que son siempre difíciles. En términos generales, creo que el equipo está rindiendo en las tres competiciones. Estamos en quinto lugar en LaLiga, dentro de los ocho primeros en la Europa League y seguimos adelante en la Copa del Rey. Sin duda, ha sido un último mes y medio de buenos resultados y de buen funcionamiento".

"Serían tres puntos más muy importantes, en casa además. Los dos partidos que hemos perdido fueron en casa, contra el Atlético de Madrid y el Athletic Club. Tenemos una diferencia significativa con los equipos que están adelante en la tabla. Queremos recortar esa distancia y sería muy buen comienzo para reducirla ganar al Barcelona".

Un rival en Copa muy digno

"Por supuesto que están en categorías menores. El mal momento por el que están pasando futbolísticamente les tiene la mente más puesta en la competición liguera que en la Copa del Rey. Intentaron desde el comienzo hacer su juego. Además, se encontraron un Betis muy serio enfrente, que era importante. Desearles solamente lo mejor en su competición".