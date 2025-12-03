Baja trascendental en el Barça para visitar al Betis

El club azulgrana ha confirmado que Dani Olmo sufre una luxación el hombro sufrida contra el Atlético que le obligará a perderse un mes de competición; no será la única baja para Flick

Después de ganar al derbi, el Betis se centra ahora en del partido de esta noche contra el Torrent correspondiente a la segunda ronda, pero, obviamente, mira de reojo el partido del sábado contra el Barcelona.

No en vano, Pellegrini dejó fuera de la lista a Abde y Cucho Hernández para otorgarles un descanso de cara a la visita azulgrana por la importancia de la cita para un nuevo golpe en la mesa.

Dani Olmo, baja confirmada contra el Betis

Partido que se podrían perder varios futbolistas relevantes para Flick a raíz de las buenas noticias que llegan desde la Ciudad Condal para los intereses heliopolitanos. De este modo, está asegurada la ausencia de Fermín López, con una lesión en el sóleo de la pierna derecha que le obligará a perderse alrededor de semanas se competición.

Más destacada se antoja la ausencia confirmada de Dani Olmo, protagonista en positivo y negativo en la victoria de ayer contra el Atlético de Madrid por 3-1. De hecho, marcó el segundo tanto de los azulgranas y poco después Flick se vio obligado a relevarlo por Ferran Torres debido a unas molestias en el hombro izquierdo. Y es que el atacante cayó tras su remate y ya no pudo continuar sobre el terreno de juego, lo que ha hecho saltar las alarmas en Camp Barça.

Ahora todo quedaba pendiente de las pruebas a las que se sometería este jueves para determinar el alcance del percance físico, y finalmente el club azulgrana ha confirmado que estará un mes de baja: "El jugador del primer equipo Dani olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido de ayer ante el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación es de un mes".

Flick despeja dudas sobre Pedri

Los focos también están centrados en el estado físico de Pedri, que fue sustituido poco después de Olmo, si bien el entrenador alemán le quitó importancia en la rueda de prensa, señalando que el cambio fue motivado por cansancio: "Pedri está bien, un poco cansado".

De Jong fue baja por proceso febril, por lo que sí estaría listo para vestirse de corto contra los heliopolitanos, que perderán a futbolistas trascendentales para dicha cita.

Ausencias importantes en el Betis

Y es que Pellegrini confirmó ayer que Isco y Bellerín no llegan a tiempo y que Amrabat y Lo Celso son duda, con más opciones para el marroquí de reforzar el centro del campo contra el líder de Primera. El que sí estará seguro será Pau López, ya en la lista para esta noche contra el Torrent.