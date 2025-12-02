Dos bajas de última hora, dos regresos y dos jóvenes promesas en la lista del Betis contra el Torrent

Pellegrini ha dejado fuera de la lista copera a Cucho y Abde tras no entrenarse hoy con el resto y se suman a los cuatro lesionados, mientras que Pau López y Antony reaparecen y el chileno incluye a dos joyas de la cantera

Después de la rueda de prensa de Pellegrini, en la que se ha referido al estado de los lesionados, el Betis ha facilitado la lista de convocados para la cita de mañana contra el Torrent en la segunda ronda de la Copa del Rey.

Una convocatoria plagada de novedades y de ausencias, por las bajas de los ya consabidos lesionados y dos más de última hora que, a priori, responden a una decisión técnica.

Abde y Cucho, dos bajas de última hora

De hecho, en el entrenamiento de hoy, no se ejercitaron con el resto Cucho Hernández y Abde y ninguno de los dos ha sido incluido en el listado para la cita copera, a priori para reservarlos de cara al choque contra el Barcelona del próximo sábado

Por ende, el colombiano y el marroquí, en principio ausentes en la sesión por gestión de cargas, se suman a las bajas de los lesionados que ya se perdieron el derbi y que también son duda para la visita del Barça.

Cuatro ausencias por lesión y regreso de Pau López

Son los casos de Isco, Amrabat, Lo Celso y Bellerín, que prosiguen con su recuperación para dejar atrás lo antes posible sus respectivas molestias. Pellegrini adelantó que Isco y Bellerín están descartados para el duelo liguero y dejó pendiente la participación de Amrabat y Lo Celso, con más opciones para el internacional con Marruecos.

En el capítulo de buenas noticias, Pau López regresa a una lista después de lesionarse en el calentamiento contra el Mallorca y perderse varios encuentros. El meta lleva días entrenando con el grupo y ya está a plena disposición de Pellegrini.

Antony regresa tras su sanción

También viaja a Valencia Antony, una vez que cumplió su sanción en el derbi del Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que fue protagonista pese a no vestirse de corto por el incidente con los aficionados sevillistas.

Además, Pellegrini ha citado a dos de las grandes promesas de la cantera bética que, pese a su juventud, se encuentra en el radar del 'Ingeniero', caso del centrocampista Corralejo y el extremo derecho Morante.

Esta es la lista completa del Real Betis Balompié para el partido de mañana por la noche contra el Torrent Club de Fútbol valenciano en la Copa del Rey: Pau López, Álvaro Valles, Adrián San Miguel, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior Firpo, Ricardo Rodríguez, Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Iván Corralejo, José Antonio Morante, Pablo Fornals, Antony, Pablo García, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila y Cedric Bakambu.