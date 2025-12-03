Torrent 1-4 Betis: Para Rodrigo Riquelme no hay trámites ni noches baldías

El 'hat-trick' del atacante madrileño, de los pocos que se lo tomó tan en serio como merecía la eliminatoria, conduce a los heliopolitanos a dieciseisavos; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El Real Betis estará el próximo martes 9 de diciembre, como se esperaba, en el bombo del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras superar con comodidad este 3-D al Torrent CF, colista del Grupo 3 de Segunda RFEF, en un desangelado y medio vacío Estadio Ciudad de Valencia. Se notó la diferencia de categoría y que las obras del San Gregorio impidieron al cuadro 'taronja' ejercer de anfitrión en su casa. Bastó, de hecho, la calidad y las ganas de aprovechar la oportunidad de un Rodrigo Riquelme que, con dos derechazos ajustados nada más arrancar y casi terminando el primer tiempo, dejó la contienda vista para sentencia con otra mitad por disputarse, rematando la faena en la reanudación, cuando Armando Corbalán hizo el del honor de los levantinos, 'mojando' en la última jugada Ángel Ortiz también.

Se contagiaron los protagonistas de la fría noche valenciana y hasta el ritmo fue más de amistoso estival que de encuentro oficial. Los nueve cambios introducidos por Manuel Pellegrini tan sólo espolearon a 'Roro', que duplicó su nómina de tantos en la que hasta la fecha es su competición fetiche. En el 11, trazando la diagonal desde la banda izquierda para sorprender a Marc Dolz con un bote casi en la cara por el palo largo. En el 43, recibiendo entre líneas de un Antony Matheus dos Santos con unas ganas locas de jugar tras ver El Gran Derbi como espectador de lujo para, en lo que pareció más un centro que un chut, colarla de nuevo en el segundo palo con una sutil vaselina.

Y pare usted de contar, pues Cédric Bakambu erró lo imposible a bocajarro y con cierta desidia, un acelerado 'Chimy' Ávila no atinó con un globo por poco y Ángel Ortiz, otro de los que se lo tomó tan en serio como correspondía, mandó a las manos del ex cancerbero sevillista un zurdazo desde el semicírculo. Tras el paso por los vestuarios, el 'Ingeniero' sentó ya a Valentín Gómez pensando en la visita sabatina del Barça a La Cartuja y probó con Ricardo Rodríguez como central zurdo, un experimento más habitual (casi siempre con línea de cinco atrás) con Suiza que en tierras andaluzas. Una nueva fase a la que dieron emoción las licencias en área propia de Adrián San Miguel y Pablo García, asistente en el 0-3.

El del Parque Alcosa, sustituto de un Antony al que relevó en el Ramón Sánchez-Pizjuán por la sanción del paulista, avisó primero con un testarazo a las manos de Marc Dolz, devolviendo la gentileza a Rodrigo Riquelme para el 'hat-trick' del madrileño. Desde entonces, la relajación hizo mella en el cuadro foráneo, que vio cómo el recién ingresado José Vargas 'Gasolina' acariciaba el tanto con un mano a mano regalado por Nelson Deossa y salvado 'in extremis' por Adrián, menos solvente a continuación tras la falta provocada por el moralo y botada con acierto por Diego Martínez para que Armando cabeceara a la red ante la pasividad del colombiano y de Diego Llorente. Al menos, Ángel Ortiz decía la última palabra en la (literalmente) jugada final a pase de Junior Firpo.

Ficha técnica

Torrent CF: Marc Dolz; Miguel Llambrich, Dan Ojog, Ivi Martínez, Héctor Mejía; Steven Sibille (Hugo Esteban 46'), Armando, Adri Pérez (Fer Cano 46'), Manu Viana (Diego Martínez 46'); Adrián Lois (Gasolina 82'); y Caballero (Kouassi 64').

Real Betis: Adrián; Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez (Junior 46'), Ricardo Rodríguez; Altimira, Deossa; Antony (Pablo García 66'), 'Chimy' Ávila (Corralejo 78'), Rodrigo Riquelme; y Bakambu (Aitor Ruibal 66').

Árbitro: Sánchez Martínez (murciano). Amarillas a los locales Adrián Lois, Dan Ojog y Diego Martínez, así como a los visitantes 'Chimy' Ávila y Aitor Ruibal.

Goles: 0-1 (11') Rodrigo Riquelme; 0-2 (43') Rodrigo Riquelme; 0-3 (75') Rodrigo Riquelme; 1-3 (85') Armando; 1-4 (90') Ortiz.

Incidencias: Ni un tercio de entrada (los Goles estaban vacíos, así como gran parte de la grada principal), con 6.680 espectadores en el Estadio Ciudad de Valencia para presenciar la segunda eliminatoria (a partido único) de la Copa del Rey.