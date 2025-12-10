Mario Soriano avisa al Mallorca: "Queremos seguir en la Copa del Rey"

El jugador del Deportivo de La Coruña compareció este miércoles y además de hablar sobre el próximo rival en Liga de los gallegos, el filial de la Real Sociedad, analizó el enfrentamiento de Copa del Rey

El Deportivo de La Coruña conoció este pasado martes su rival de la próxima ronda de Copa del Rey. El cuadro de Antonio Hidalgo, que el pasado fin de semana cayó ante el Castellón en Riazor, quedó emparejado ante un Primera como el Real Mallorca. El Deportivo de La Coruña tiene nivel para plantar a los bermellones y Mario Soriano, pupilo de Antonio Hidalgo, dejó claro que quieren seguir en la Copa del Rey.

Mario Soriano apuesta por seguir adelante en la Copa del Rey

Mario Soriano dejó claro que el cuadro gallego va a por más en la Copa del Rey y de paso elogió el buen trabajo que hay detrás del Mallorca de Jagoba Arrasate: "Es bueno para el Dépor, para el club y para la afición que nos enfrentemos a un Primera División. El Mallorca es un equipo muy bien trabajado. Queremos seguir en la Copa, va a ser un partido muy difícil. Vamos a tener tres partidos en una semana, pero primero hay que pensar en este fin de semana, en la Liga, luego ya pensaremos en la Copa".

Asume la derrota y felicita al Castellón por la victoria

Mario Soriano también fue sincero a la hora de hablar de la derrota del pasado fin de semana ante el Castellón: "Fue un partido duro, ante un rival que fue mejor. El equipo hasta el gol no estuvo mal, teníamos el plan claro y salió bien defensivamente, ofensivamente nos falto tener más calma para salir más limpio. El Castellón es un equipo que te mete muchos jugadores arriba que juegan bien, se mueven mucho, arriesgan… lo hicieron bien. Nos metieron ese gol desde fuera del área, que es un golazo, y el segundo a balón parado. Sale del banquillo el jugador y con el cambio de marcas nos equivocamos en y nos metieron ese gol. Luego el equipo quería ir hacia adelante y no pudimos remontar. Hay que ser realistas, darle la enhorabuena al Castellón porque es un equipo muy bueno que va a estar arriba. Hemos ganado cinco partidos seguidos, que en esta categoría es muy difícil, hay que tenerlo en cuanta y valorarlo. También a donde estamos ahora, que seguimos arriba. El partido del Castellón ha pasado, este finde a pensar en la Real, que tenemos estos tres días para prepararlo".

El punto débil del Deportivo de La Coruña

Mario Soriano también habló de cómo sufre el Deportivo de La Coruña cuando le presionan arriba: "Cuando nos presionan arriba nos cuesta más, lo estamos trabajando todas las semanas. En los cinco partidos que ganamos, el equipo estuvo bien, tuvo momentos de control y ocasiones. Hay que ser realistas, no vamos a ganar todos los partidos en esta categoría, que sabemos que es muy difícil y cualquier equipo te puede ganar. Tarde o temprano iba a llegar, hay que asumirlo con naturalidad y seguir. Corregir los pequeños detalles en lo que nos hemos equivocado este pasado finde".

Por último, sobre el Sanse, próximo rival de los gallegos, afirmó: "Sabemos que los filiales son equipos muy buenos con jugadores técnicamente que han estado en canteras, prácticamente, toda su vida. Son jugadores jóvenes que quieren jugar en el primer equipo y que tienen mucha calidad. Como les dejes un poco, ofensivamente te pueden hacer daño. No hay que confiarse por donde están en la clasificación".