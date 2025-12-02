Lo que faltaba por ver de Antony en El Gran Derbi: autógrafos a sevillistas, sufrimiento en el palco VIP y lágrimas de emoción

Aparte de su arenga a Pablo García y su 'pique' con algunos aficionados locales, el brasileño vivió un domingo preñado de tensión en el Ramón Sánchez-Pizjuán

"Claro que me gustaría estar dentro del campo con mis compañeros, pero estaré fuera con una energía positiva y ayudando en lo que pueda. Confío 100% en el equipo; tenemos muchos jugadores muy buenos. Aunque faltemos Isco, Amrabat, Bellerín, Pau López, Lo Celso o yo, otros lo darán todo. Es un día muy especial para Pablo García. Confío mucho en él; está ansioso, con muchas ganas", reconocía desde el banquillo visitante a David Díaz, jefe de prensa del Real Betis, un Antony Matheus dos Santos calmado, tratando de aportar su experiencia pese a los 25 años que atesora en eventos de máxima exigencia como era El Gran Derbi que se perdió por sanción, pero que no quiso ver por la TV.

De la presencia del paulista en el Ramón Sánchez-Pizjuán han trascendido varios momentos, desde la arenga al canterano que ocupó su sitio a la celebración icónica con su "hermano" Ez Abde, chocando las manos en el aire, esta vez con el '7' vestido forzosamente de calle. También un pique con hinchas nervionenses situados junto al palco VIP desde el que presenció el encuentro, junto a empleados del club como Álvaro Ladrón de Guevara (secretario técnico) o Nacho Alarcón (traductor y mil cosas más), pero también amigos y familiares. Ahí se acabaron las sonrisas y la serenidad. La cámara de los medios oficiales heliopolitanos que lo siguió toda la tarde-noche del pasado domingo mostró un Antony muy nervioso, celebrando los goles como un aficionado más y mordiéndose las uñas mientras el marcador era aún incierto. Hasta alguna lágrima por la tensión del momento se le escapó.

Antony, a flor de piel

Mientras 'La Bombonera' se iba llenando de espectadores, la inmensa mayoría sevillistas, unas imágenes inéditas y que demuestran que, por encima de los colores, hay seguidores blanquirrojos que saben reconocer la calidad venga de donde venga. Así, el brasileño firmó varios autógrafos y se hizo algún que otro selfie con el móvil que le pasaban personas desde la grada ataviadas con casmisetas o bufandas del antitrión. También lo hizo sobre banderas béticas de unos pocos privilegiados que pudieron acceder a él antes del espectáculo. Después, como no podía ser de otra forma, Antony fue uno más sobre el césped del Pizjuán en los festejos, el que más buscaban compañeros como el 'Cucho' Hernández (que le dedicó unas palabras: "Te echamos de menos, hermano. Corrí un poco por ti"), así como por Manu Fajardo, Joaquín Sánchez y todo el que festejaba el histórico 0-2. Tuvo un momento para tocarse el pecho y agradecer el apoyo a los casi 600 béticos que aguantaban en el Gol Sur. Y aún quedaba el recibimiento de otro buen puñado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol cuando acudieron a recoger los coches particulares para volver a casa.