Polémica con Antony y 'dardos' del Betis al Sevilla

El brasileño protagonizó un capítulo de mucha tensión con la afición sevillista, con lanzamiento de objetos al palco, a la par que el club verdiblanco publicó mensajes con mucha guasa cainita dirigidos al eterno rival, entre ellos una transformación del polémico cartel

El Gran Derbi experimentó diversos momentos de tensión tanto en el césped, sobre todo en la recta final del encuentro y también en las gradas, al margen del lanzamiento de objetos que provocaron la suspensión temporal del encuentro, con un protagonista inesperado.

Y es que, aunque no pudo jugar el derbi por sanción, Antony estuvo en primera plana desde el principio por la forma en la que vivió el duelo de máxima rivalidad vestido de calle. No en vano, antes del comienzo estuvo sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, para después presenciar el partido en un palco del estadio, lo que derivó en capítulos de tensión con la afición nervionense.

Encontronazo de Antony con aficionados del Sevilla

Antony lo siguió con mucha pasión y celebró los goles de los verdiblancos con mucha efusividad - según algunos presentes a la cara de los aficionados que poblaban dicho zona del campo. Estos festejos provocaron la reacción de algunos sevillistas, que le reprocharon su actitud y rápidamente subió la temperatura, hasta el extremo de lanzar objetivos contra el cristal del palco de Preferencia, además de proferir insultos y dedicarles cortes de manga al futbolista verdiblanco. El futbolista también reaccionó de forma airada cómo se puede ver en las imágenes, encarándose con el público.

Tesitura desagradable que no fue óbice para que después Antony celebrara por todo lo alto el triunfo de nuevo sobre el verde, donde protagonizó la celebración viral con Abde que el propio club destacó en sus redes sociales.

Y es que la entidad, en plena euforia por el merecido triunfo, mandó varios recados al Sevilla a través de sus perfiles en redes, entre ellos el troleo a Monchi ya destacado ya este medio en el día de ayer.

Además, con mucha guasa, el Betis empleó como 'arma arrojadiza' el cartel de la Cabalgata de Reyes de Sevilla, que generó una gran polémica por la inclusión de una camiseta del Betis en la obra. De hecho, los verdiblancos transformaron el cartel, muy criticado por el sevillismo y Monchi y por el que elevó una queja José Castro, para nutrirlo de más símbolos verdiblancos y que el niño luciera a la espalda el dorsal de Fornals.

La lista de convocados para el derbi, después del triunfo

Por otro lado, también con retranca, los encargados de comunicación publicaron tras el partido la lista de convocados, la cual no la habían subido en su momento a propósito, dando a conocer directamente el once hora y media antes del encuentro contra el Sevilla. Dardos con guasa propios de la rivalidad cainita y que cayeron en cascada una vez consumado el asalto a Nervión.