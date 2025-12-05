Dos novedades importantes, una 'sorpresa' dolorosa y dos bajas esperadas en la lista del Betis contra el Barça

Antony y Lo Celso regresan y comandan una convocatoria en la que faltan Isco y Bellerín, y también Amrabat, que se queda fuera a pesar de que ayer todo apuntaba a lo contrario

Después de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini y de que repasara la enfermería, el Betis ha ofrecido la lista de convocados para la cita de mañana contra el Barcelona, en la que los verdiblancos intentarán dar otra alegría enorme a los suyos con la primera victoria en casa contra los azulgranas en la 'era Pellegrini'.

Una lista que presenta novedades muy llamativas con respecto a la del derbi y la confeccionada contra el Utrecht, pues recupera a futbolistas muy importantes en su esquema que se perdieron la cita cainita, la europea o ambas.

Vuelven Lo Celso y Antony

De esta forma, Giovani Lo Celso ha dejado atrás sus molestias e integra la convocatoria contra los culés, al igual que Antony, cuya ausencia generó dudas tras el abandonar el pasado miércoles el Ciutat de Valencia con una evidente cojera. El brasileño se ha recuperado a tiempo y está a disposición de Pellegrini después de vivir el duelo de máxima rivalidad en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán. El extremo tiene incluso muchas opciones de partir en el once inicial para intenyar poner en jaque a la defensa barcelonista y aumentar las vías de peligro.

También vuelven a la lista Abde y Cucho Hernández, ausentes en el encuentro de la Europa League por decisión técnica con el fin de otorgarles un descanso y gestionar cargas en un calendario tan apretado.

Paso atrás de Amrabat, baja un partido más

En el capítulo de malas noticias, Amrabat ha roto la previsión de ayer, día en el que se entrenó con el grupo a puerta cerrada, y no se vestirá de corto contra los culés, pues el dolor por el golpe sufrido con Isco no ha remitido y sumará un partido más sin jugar. El otro protagonista de la acción desgraciada, el malagueño, tampoco está listo para el Barça y Pellegrini lo ha descartado también para el envite europeo contra el Dínamo de Zagreb.

Tampoco ha entrado Bellerín, todavía en proceso de recuperación de su lesión y que, como apuntó el chileno, irá aumentando cargas para regresar cuanto antes. De momento, su puesto se lo disputan Aitor Ruibal y Ángel Ortiz, con ventaja para el catalán ante los barcelonistas.

Esta es la lista completa del Betis para el partido de mañana contra el Barcelona en Estadio de La Cartuja: Álvaro Valles, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Sergi Altimira, Antony, Fornals, Chimy Ávila, Ez Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián, Valentín Gómez, Riquelme, Nelson Deossa, Cucho Hernández, Lo Celso, Marc Roca, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Pau López, Ángel Ortiz y Pablo García.