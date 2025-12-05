Altimira, antes del Betis - Barcelona: "Soy más culé que bético"

El centrocampista catalán afronta el sábado un partido especial contra su club "desde chico" , y reconoce tanto su sentimiento azulgrana como que antepuso al Betis a la opción de fichar por el Barça para cederlo

Tras seis años en la cantera del Barcelona, al que considera "su club de siempre", para Sergi Altimira siempre resultan especiales los encuentros contra los azulgranas y afronta con enormes ganas la cita de este sábado en La Cartuja, y más después de haber marcado en el derbi.

"Fue brutal, la verdad. Es un recuerdo que nunca olvidaré. Un derbi fuera de casa, que fue muy especial y también porque fue mi primer gol esta temporada y en el mejor escenario", señaló en palabras a Sport el centrocampista de Cardedeu, que no escondió su profundo sentimiento azulgrana y que todavía tira más hacia el Barcelona que hacia el Betis a pesar de que cada día se siente más bético por el trato recibido en La Palmera.

Altimira reconoce su profundo sentimiento barcelonista

En este sentido, tras bromear sobre que Bartra le dice que es más bético que barcelonista, se le preguntó si en él también se ha consumado la transformación. "Aún no, soy más culé que bético, porque es el club del que siempre he sido desde pequeño, en el que he disfrutado mucho y crecido, pero sí que es verdad que soy del Betis, que te acabas haciendo bético. Son muy pasionales y te transmiten los colores y lo que es el club. Quieras o no, te atrapa poco a poco este espíritu que tiene el club, que hace que aprendas a quererlo", señaló Altimira, que, eso sí, no dudará en festejar si también le marca a los de Flick.

"Lo celebraría. No siempre se puede marcar al Barça, pero aunque lo celebre seguiré siendo culé, no cambiará nada", apuntó el pivote, que afirma haber encontrado su lugar en el club heliopolitano.

Reconoce que el Barça lo tentó cuando lo tenía atado con el Betis

"Este club, desde que llegué, me hizo sentir el cariño, el calor. Es un club muy familiar. Muy profesionales, siempre pendientes de ti, de cualquier cosa que necesites, y te hacen sentir como en casa. Es una de las cosas por las que no quieres marcharte nunca. Antony, que vino cedido, es una muestra de ello. La ciudad es muy bonita, la comunión con la afición y los jugadores… lo viven mucho, muy pasionales", apuntó Altimira, que reconoció que estuvo cerca de volver al Barça cuando ya lo tenía prácticamente cerrado con el Betis.

"Fue antes de fichar por el Betis, con quien casi lo tenía hecho, y me llamaron. Nos decantamos por el Betis. Cuando viene el Barça siempre tienes dudas. Sí que es verdad que estaba casi hecho con el Betis. La opción del Barça era para cederme a otro club, hacerlo bien y volver, pero yo creía que el siguiente paso debía ser otro", explicó.