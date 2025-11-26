Si no hay 'milagro' con Antony, el relevo cae por su propio peso: Pablo García Fernández

Es el otro único zurdo para jugar como extremo a pie cambiado, Aitor Ruibal deberá suplir a Bellerín en el lateral y el de Alcosa es un especialista en derbis

Obtenido el primer objetivo con las alegaciones al acta de Galech Apezteguía, que sancionaran a Antony Matheus dos Santos con un solo partido de suspensión por su expulsión ante el Girona FC, con lo que podrá volver el sábado 6 de diciembre ante el FC Barcelona, los servicios jurídicos del Real Betis apurarán las opciones de que el extremo paulista pueda estar este domingo 30 de noviembre en El Gran Derbi ante el Sevilla FC. Agotada la primera vía, el Comité de Disciplina de la RFEF, se presentó un recurso ante el Comité de Apelación, que debe fallar este jueves, y no se descarta llegar al TAD o hasta la justicia ordinaria, si bien será un debate para finales de semana.

En cualquier caso, Manuel Pellegrini hace ya sus cábalas y ordena sobre el simbólico tablero las piezas con las que contará este jueves 27-N ante el Utrecht FC en la Europa League, en el duelo cainita que abrochará el mes y ya en los posteriores de Copa del Rey en el Ciudad de Valencia con el Torrent y el liguero ante el Barça. De no haber milagro (que lo sería, visto lo visto) con el brasileño, la solución parece cantada: Pablo García. Pese a su escasa participación este año, en parte por su presencia en el Mundial sub 20, es el relevo más lógico: único zurdo para actuar en la derecha a pierna cambiada, necesidad de que Aitor Ruibal sea el domingo lateral por la lesión de Héctor Bellerín, bajo nivel de teóricos competidores como Rodrigo Riquelme o 'Chimy' Ávila, experiencia en derbis de cantera...

Hasta Antony admitía que él le habría dado más oportunidades por sus merecimientos al de Alcosa, que 'amenazaba' con disputarle el puesto. Para un partido de la importancia del del 30-N, con uno de los capitanes casi seguro unos metros más atrás, parecen descartados los experimentos. Hombres como Giovani Lo Celso o Pablo Fornals han ejercido como interiores diestros en otras ocasiones, si bien el rosarino lo tiene crudo para llegar a tiempo por lesión, mientras que el castellonense está brillando en el doble pivote y, de no mediar ninguna contingencia indeseada, formará con Sofyan Amrabat ahí. Todos los caminos conducen a Pablo García.

Más de 300 goles en los escalafones inferiores y un puñado de derbis resueltos

Resulta difícil llevar la cuenta con más de 300 goles en los escalafones inferiores, lógico después de haberse convertido en el primer futbolista que escala desde los prebenjamines hasta el primer equipo y que ha hecho goles en todas las categorías. Entre ellos, un puñado de derbis resueltos ante el que pudo ser su equipo, ya que el atacante del Parque Alcosa admitió haber hecho las pruebas paralelamente con el Real Betis y con el Sevilla FC, que lo escogió primero. Reduciendo la búsqueda únicamente a su salto desde cadetes a juveniles, hay que recordar que Pablo García decidió aún con 15 años el duelo cainita de División de Honor Cadete en la Carretera de Utrera con un doblete (0-2 al final). Luego, anotó los tantos béticos en los dos 1-1 de la 22/23 en División de Honor Juvenil y 'mojó' en el 1-3 de las semifinales de la Copa de Campeones 23/24 que propició la primera participación de la historia verdiblanca en la Youth League. El curso pasado, asistió a Marcos Fernández en el gol del triunfo en el derbi chico de Primera RFEF.