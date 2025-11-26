El Betis sucumbe en su intento por evitar que Antony se pierda El Gran Derbi

El Real Betis ha sucumbido en su primero intento para evitar que Antony Matheus dos Santos se pierda El Gran Derbi ante el Sevilla FC fijado para el próximo domingo y que iba a ser la primera visita del extremo brasileño al Ramón Sánchez-Pizjuán como verdiblanco -sí jugó en Nervión con el Manchester United en la Europa League 22/23-. El '7' vio una discutida tarjeta roja directa en el choque del pasado domingo ante el Girona FC al golpear con su bota derecha en el rostro de un jugador del equipo catalán cuando estaba armando una chilena junto a línea de fondo para meter el balón en el área rival. En primera instancia, Iosu Galech Azpeteguia lo dejó en amarilla pero, a diferencia de en otros muchos precedentes muy similares o incluso más graves, el VAR decidió irrumpir para invitar al colegiado navarro a cambiar su decisión inicial. Los expertos arbitrales no le ven recorrido a los recursos béticos y desde Disciplina le han dado la razón este miércoles.

Competición castiga a Antony con un partido de sanción; hora, el Betis acudirá a Apelación

Como ya deslizó el club verdiblanco el mismo domingo y confirmó el propio Antony tras la sesión matinal del lunes, el Real Betis ha presentado alegaciones al acta arbitral de Iosu Galech, que definió la acción como "una patada en la cabeza de un jugador rival" empleando un "uso excesivo de la fuerza"; entendiendo que la descripción no se ajusta a lo que se aprecia en las imágenes ni a lo que declara el extremo paulista. Antony mantiene que no se percató de la presencia de Joel Roca, quien no le cree y dice estar seguro de que fue una agresión intencionada. "Si se lo hago yo a él me meten en la cárcel", exageró el joven catalán. La justicia deportiva va en esa línea, pues tampoco lo ha visto como una acción fortuita y ha mantenido el castigo.

Así, el Betis ha recibido este miércoles una respuesta negativa por parte del Comité de Competición de la RFEF, que ha desestimado las alegaciones presentadas por la roja que vio el atacante. El club ahora recurrirá al Comité de Apelación y tiene la intención de pelear hasta el final. En caso de volver a recibir 'calabazas', cabe esperar que intente jugar la baza de la suspensión cautelar mientras sigue elevando recursos. Cabe recordar que, además de la baja por sanción de Antony, para visitar al Sevilla Pellegrini tiene las ausencias por lesión de Héctor Bellerín, Pau López y, salvo sorpresa, también de Giovani Lo Celso. Además, Natan de Souza y Cédric Bakambu arrastran molestias físicas.

La respuesta del Comité de Disciplina de la RFEF al recurso del Betis por la roja a Antony

"Vistas las alegaciones aportadas por el Real Betis respecto a la expulsión del jugador D. Antony Matheus Dos Santos, este Comité de Disciplina considera: primero, que el club alegante señala en su escrito que la acción que dio lugar a la referida expulsión es consecuencia de un gesto técnico legítimo, ejecutado mirando exclusivamente el balón y sin posibilidad de evitar el contacto del adversario, tratándose a juicio del recurrente de un contacto fortuito, sin intencionalidad ni uso de fuerza excesiva (...); y segundo, que constituye un criterio reiterado de este Comité de Disciplina el que la apreciación de un error material manifiesto en el acta arbitral exige la aportación de elementos de prueba que, de forma inequívoca, más allá de toda duda razonable, acredite bien la inexistencia del hecho reflejado".

"Examinadas las alegaciones formuladas y visionada la prueba videográfica incorporada, este Comité concluye que no concurren los presupuestos que permitirían enervar la presunción de veracidad del acta arbitral. Ni las afirmaciones del club ni las imágenes aportadas acreditan de forma inequívoca que los hechos no sucedieran en los términos descritos por el árbitro (...), que lo valoró como constitutivo de sanción". "Por cuando acaba de exponerse, procede desestimar la pretensión del Real Betis y, en consecuencia, se acuerda el mantenimiento de las consecuencias disciplinarias derivadas de la expulsión procediendo la imposición de la sanción de un partido de suspensión prevista en el artículo 130.1 del Código Disciplinario de la RFEF su grado mínimo, con las multas accesorias correspondientes en aplicación del artículo 52".