El jugador del Girona Joel Roca exhibe su herida y carga contra Antony: "La patada es de cárcel"

Con una visible marca en su pómulo, el joven extremo analiza la polémica acción y acusa al brasileño de haberle agredido intencionadamente. Además, se queja de haber sido obligado a ir al Mundial sub 20 y lamenta la grave lesión de Portu

Trancurridas ya casi 48 horas después del encuentro liguero del pasado domingo entre el Real Betis y el Girona FC aún sigue coleando la polémica por la expulsión del verdiblanco Antony Matheus dos Santos en el último minuto de juego y después de que el VAR reclamase la presencia frente al monitor del árbitro Iosu Galech Azpeteguia, que lo había resuelto todo con una tarjeta amarilla por juego peligroso. El extremo verdiblanco intentaba conectar una chilena para enviar el balón al área y acabó impactando en la cara del visitante Joel Roca, quien en la noche de este pasado lunes exhibía la visible herida que tiene en su cara y cargaba con dureza contra el jugador brasileño.

Joel Roca acusa a Antony de agredirle intencionadamente: "Es una expulsión muy clara"

Teniendo en cuenta que el entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, definió la acción como algo "fortuito" y se mostraba en desacuerdo con la expusión de Antony, sorprenden bastante las contundentes palabras que Joel Roca ha expresado en una entrevista con el podcast Montiliving. El '7' del Real Betis ha insistido mucho en las últimas horas asegurando que no se percató de la presencia del joven jugador catalán, pero éste no le cree y ha denunciado que fue una agresión del todo intencionada que, en su exagerada opinión, no sólo es merecedora de una tarjeta roja directa, sino que incluso "es de cárcel".

"Antony sabía que yo estaba allí. Puede ser que no me vea bien, pero para mí es una expulsión muy clara", ha declarado el jugador del Girona FC mientras le mostraban repeticiones a cámara lenta de la controvertida acción. "Si yo hubiese hecho esa chilena y le doy así a Antony me meten en la cárcel", añadió el extremo de Camprodón, que ha asegurado también que no llegó a percatarse del posterior amago de tangana que hubo entre los jugadores de ambos conjuntos mientras él permanecía tendido sobre el césped quejándose por un golpe en el pómulo cuyas consecuencias, debates al margen, son más que visibles.

Joel Roca se queja de haber sido obligado a ir al Mundial sub 20 y lamenta la lesión de Portu

En otro orden de cosas, Joel Roca ha espetado que en septiembre y octubre se marchó contra su voluntad al Mundial sub 20 tras ser convocado por el seleccionador español Paco Gallardo: "Estábamos en Chile, en un sitio que no conocíamos, y todo se hizo aburrido y repetitivo. Creo que no estuvo muy bien organizado. Tuve que ir porque no había otra opción. Además, era en un momento muy complicado de la temporada. Por suerte, pude celebrar desde allí la victoria frente al Valencia CF".

Entre otras cuestiones, el extremo del Girona FC analizó la actualidad del equipo de su tierra, elogió la actitud diaria de jugadores que lo están pasando muy mal porque no entran en los planes de Míchel, como son los casos del joven extremo colombiano Yaser Asprilla o del portero croata Dominik Livakovic, y lamentó la grave lesión de Cristian Portu: "Sin él perdemos orgullo, experiencia y alma. Es muy importante para el club y para la ciudad. Creo que es una baja dura, pero seguro que nos ayudará desde fuera porque es un gran capitán".