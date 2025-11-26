Natan y Bakambu, la cara y la cruz de la sesión previa al Utrecht

El central brasileño, que estuvo entrenando al margen del grupo el pasado martes, ya se ha reincorporado a la dinámica de Manuel Pellgrini; siendo Bakambu la nueva ausencia debido a un proceso de fiebre

Semana de Europa y semana de derbi. Muchas son las cuestiones que hacen que estos día sean especiales para el Real Betis, con dos partidos que pueden marcar la senda del futuro más cercano del equipo verdiblanco. En la competición europea, hay una cosa que está clara, y es que el objetivo por quedar entre los ocho primeros sigue más vivo que nunca. Con ese objetivo de ir asentándose en la zona más alta de la clasificación, el conjunto verdiblanco continúa preparando ese duelo frente al conjunto holandés, uno de los duelos más asequibles de lo que le queda al equipo sevillano en esta ronda de la Europa League.

La mañana en clave Real Betis ha estado marcada por la cercanía del acuerdo entre Manuel Pellegrini y el club verdiblanco para poder aumentar su camino juntos durante, al menos, una temporada más. También era relevante el saber la decisión del Comité de Disciplina sobre la roja de Antony, que le afectaría para el Gran Derbi. En este caso, este organismo ha desestimado las alegaciones para el mismo, por lo que el club transmite que recurrirán a Apelación. Esta decisión es relevante a la hora de plantear la incógnita del próximo jueves, con la duda de las papeletas que pueda tener para coger la vitola de titular el jueves.

En la previa de este encuentro frente al Utrecht, Natan ha sido la gran novedad de la sesión, viéndose junto a sus compañeros realizando los ejercicios con total normalidad. El brasileño estuvo el martes ejercitándose apartado del grupo, generando cierta inquietud en el beticismo, aunque ya pueden respirar tranquilos. La mala noticia la ha dejado Cédric Bakambu, que sufre un proceso febril y no ha podido ejercitarse en la sesión previa al duelo europeo. El congoleño era una pieza habitual para Manuel Pellegrini para estos partidos donde se deben priorizar a las rotaciones. Contratiempo importante a la espera de saber si puede estar para este jueves.

En esta mañana con protagonismo para Pellegrini, se ha visto una conversación entre tres actores importantes con el entrenador, como eran Marc Roca, Antony y Valentín Gómez. El buen rollo de los jugadores con el técnico es evidente, siendo este uno de los alicientes para esa prolongación de contrato que muchos desean en el beticismo. Todas estas buenas noticias se producen en la semana de derbi sevillano, lo que hace aumentar la carga positiva antes del encuentro frente al eterno rival.