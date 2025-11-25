Aitor Ruibal pide al Betis "un contrato vitalicio" y al equipo, un paso adelante: "Es el momento"

Aitor Ruibal se erige en uno de los futbolistas más emblemáticos del vestuario verdiblanco y, en su condición de comodín, se postula como titular en el derbi del próximo domingo contra el Sevilla ante la lesión de Héctor Bellerín. No en vano, Pellegrini, aprovechando su polivalencia, lo ha empleado en múltiples posiciones y lo considera importante en sus planes.

"Hace diez años que pertenezco al Betis y es verdad que este curso comencé jugando un poco más arriba y marqué un gol. Estaba muy bien físicamente y mentalmente, pero llegó la lesión contra el Celta. Me cortó el ritmo y luego, al volver, me ha costado un poquito más, pero bueno, ahora estoy otra vez a buen nivel. Estoy a disposición del míster para lo que me pida. Sé adaptarme y estoy preparado en todo momento", señaló en Betis TV el canterano, que en septiembre de 2024 renovó hasta 2028 y que, por su afirmación, comparte el deseo de Isco de retirarse en el Benito Villamarín.

Ruibal comparte deseo con Isco: "A ver si me hacen un contrato vitalicio..."

"La verdad es que soy muy feliz en el Betis. A ver si me hacen un contrato vitalicio y me quedo toda la vida", pidió al club con una amplia sonrisa el de Sallent de Llobregat, que aseguró que no puede explicar lo que significa ser bético y que puso como ejemplo a los amigos de su tierra: "Son de un pueblo de 7.000 habitantes y cuando vienen al estadio dicen que es algo increíble y que ellos han vivido cosas únicas gracias a mí".

Además, el carrilero insistió en que todavía no se puede hablar del derbi, porque están plenamente centrados en la cita del jueves contra el Utrecht. "Ganando ese partido tendríamos prácticamente la clasificación hecha. No hay que confiarse obviamente, pero evidentemente son tres puntos muy importantes", apuntó Ruibal, que aparca el choque contra el Sevilla.

Ruibal pide dar un paso delante en esta fase de la temporada

"Es normal que al final la gente ya tenga muchas ganas de derbi, pero primero hay que enfocarse en el jueves, hay que sacar esos tres puntos que también son vitales. Luego ya pensaremos en el domingo", explicó uno de los capitanes verdiblancos, que cree que el equipo va de menos a más: "Yo creo que la mejor versión del equipo está todavía por venir. Ahora viene una fase muy importante y es donde tenemos que dar un paso adelante y ser el mejor Betis", comentó Ruibal, que, cuestionado por la Champions, se refirió al crecimiento del equipo.

"Creo que hemos mejorado mucho al año pasado. Al final vamos haciendo un grupo, una familia más unida. Creo recordar que en esta fecha, el año pasado, estábamos mucho peor", indicó Ruibal, que también habló de la reaparición y renovación de Isco: "Teníamos muchas ganas de que estuviese con nosotros. Nos alegramos mucho por él, porque, al final, es un pilar fundamental de este equipo. Tenerlo aquí es algo muy importante".