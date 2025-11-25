Más malas noticias para el Betis: confirma la lesión de Bellerín y realiza pruebas médicas a Lo Celso

Pellegrini ha contado este martes con las bajas de Natan, Bellerín y Lo Celso; los dos últimos han sido sometidos a pruebas clínicas que descartan al lateral derecho catalán para los próximos siete partidos y ponen en seria duda al argentino para El Gran Derbi

Al entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se le acumulan los problemas a 48 horas de recibir en el Estadio de La Cartuja al FC Utrecht neerlandés en la quinta jornada de la UEFA Europa League y a sólo cinco días para visitar al Sevilla FC en El Gran Derbi correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports que se celebrará el próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Por si fuera poco con la polémica expulsión de Antony Matheus dos Santos ante el Girona FC, la lesión de Pau López y las molestias que arrastra Natan de Souza, en la mañana de este martes el club verdiblanco ha emitido un parte médico que confirma también la baja confirmada de Héctor Bellerín y está pendiente de los resultados en las pruebas a las que ha sido sometido Giovani Lo Celso en una clínica de la capital hispalense.

El parte médico de Héctor Bellerín: lesión, tiempo de baja y partidos que se pierde el lateral del Real Betis

"Héctor Bellerín presentó unas molestias en la pierna derecha durante el partido del pasado domingo frente al Girona FC. Este problema le impidió seguir jugando y las pruebas a las que ha sido sometido por los servicios médicos del club confirman que sufre una lesión en el sóleo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución", ha explicado el Betis en un comunicado en el que manda anímos y desea una pronta recuperación al '2'.

En el escrito no se especifica el tiempo de baja que estará el lateral derecho catalán, quien se vio obligado a pedir el cambio en el descanso y tuvo que dejar su puesto a Aitor Ruibal. Este tipo de dolencias suelen rondar un mínimo de seis semanas de convalecencia y, dependiendo del grado de afectación puede irse hasta los dos meses. Es decir, se da por completamente segura su ausencia ante FC Utrecht y el Sevilla FC y apunta a perderse también los otros cinco partidos que restan antes del parón de Navidad (Torrent CF, FC Barcelona, Dinamo Zagreb, Rayo Vallecano y Getafe CF).

El Betis cruza dedos con Lo Celso: apunta a baja ante el Utrecht y es seria duda para el derbi contra el Sevilla FC

Además, el Betis también permanecerá en vilo toda la semana pendiente de la evolución de Giovani Lo Celso, quien tampoco saltó al terreno de juego de La Cartuja en la segunda mitad del choque ante el Girona FC, siendo sustituido por Nélson Deossa. Tras una sesión de recuperación realizada el lunes a puerta cerrada, las alarmas se encendieron en la mañana de este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

El mediapunta argentino no hacía acto de presencia en una sesión matinal en la que tampoco estuvo Bellerín y en la que Natan realizó trabajo de campo de manera individual. "Lo Celso no se ha entrenado con el grupo debido a unas molestias musculares pendientes de evolución", ha detallado el club heliopolitano después de que el rosarino haya sido visto en el centro de radiología de la Clínica Arduan de Sevilla. El '20' no jugará ante el Utrecht y es seria duda para el derbi.