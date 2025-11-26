Pellegrini discrepa, pero asume las consecuencias para el Betis de la expulsión de Antony: "Me gustaría que no fuera así"

El míster chileno insiste en que no hubo intencionalidad en la acción del brasileño, pero afirma que "hay que acatar la decisión·, lamentando que sufren "bajas importantes" para Europa y para el derbi

Esta mañana se ha conocido que el Comité de Competición de la Federación Española de fútbol ha desestimado el recurso interpuesto por el Betis para tratar de anular la decisión del colegiado Galech Apezteguia de expulsar a Antony por "dar una patada en la cara" a Joel Roca en su intento de realizar un remate acrobático.

Tras esta negativa, el Betis agotará sus opciones y acudirá a Apelación, pero en La Palmera son conscientes de que lo más probable es que se pierda del derbi del próximo domingo, lo que Pellegrini ya tiene asumido.

Pellegrini valora la expulsión de Antony y asume las consecuencias

De esa forma, el entrenador chileno fue cuestionado por la acción polémica en la recta final de la cita contra el Girona y reconoce que, obviamente, le habría gustado contar el extremo, pero que no queda otra que acatarlo.

"Es difícil dar una opinión, pues hay un árbitro que, tras ver las imágenes en el monitor, estima que es expulsión", apuntó el preparador verdiblanco, que insistió en que en ningún momento hubo voluntariedad por parte de Antony de impactar en el rostro del futbolista gironí: "La intención no es dar una patada, es ir al balón, pero es el árbitro el que tiene que interpretar la violencia del golpe. Me gustaría que no fuese roja, obviamente, pero hay que acatar la decisión que se tome finalmente”.

Pellegrini explica el motivo de la ausencia de Bakambu

Así las cosas, reconoce que, tanto de cara al derbi como al partido de mañana jueves, no podrá contar con hombres importantes en su esquema, pues ante el Utrecht pierde a Lo Celso, Bellerín y Bakambu, mientras que para Nervión se sumará Antony por su sanción -el rosarino es duda para el domingo-.

“Son bajas relevantes, sabemos lo importantes que son para nosotros, pero no están a disposición. Tampoco llega Bakambu, que arrastra unos problemas estomacales y no podrá estar mañana”. apuntó Pellegrini, que, eso sí, celebra que Isco está a su entera disposición.

Celebra el estado físico de Isco y habla del fichaje de Amrabat

"A isco lo he visto muy bien. Ha entrenado con normalidad y estará en la lista de citados. Una vez que terminemos mañana, ya veremos su rol en el derbi”, comentó Pellegrini, al que, aprovechando que estaba a su lado, se le preguntó por Amrabat y su fichaje: "Sofyan es un jugador que lo veníamos siguiendo desde hace tiempo. Está rindiendo al nivel que esperábamos".