Amrabat reconoce su participación en el posible fichaje de El Karouani por el Betis: "Creo que ya está listo"

Internacional absoluto por Marruecos pero nacido en los Países Bajos, igual que Sofyan Amrabat, se trata de un lateral izquierdo de corte ofensivo que busca su salto a coste cero a una liga mayor al terminar contrato el próximo 30 de junio con el FC Utrecht, equipo que visita este jueves La Cartuja de Sevilla y que vio nacer en su cantera la carrera deportiva del ahora pivote verdiblanco

El centrocampista Sofyan Amrabat vivirá este jueves un partido muy especial en el choque que disputarán el Real Betis y el FC Utrecht, en la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League. El internacional marroquí de 29 años nació en la localidad neerlandesa de Huizen y comenzó su carrera deportiva precisamente en los escalafones inferiores del club al que se enfrentará mañana en La Cartuja. Tras debutar con el primer equipo en la Eredivisie fue fichado por el Club Brujas belga y luego dio el salto a la Serie A italiana, con aventuras en Hellas Verona y ACF Fiorentina; en la Premier League inglesa, en las filas del Manchester United; y en la Superliga turca, en un Fenerbahçe FK que le cedió este pasado verano a la entidad verdiblanca.

Hombre de pocas palabras y de respuestas concisas, Amrabat apenas había hablado antes los medios de comunicación desde su fichaje por el Betis en el último día del mercado estival de transferencias; pero este miércoles ha hablado de todos los temas candentes de la actualidad heliopolitana tras la sesión matinal, cuando se ha sentado en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en compañía de Manuel Pellegrini y en la previa de su reencuentro con el FC Utrecht. En este duelo, visitará el estadio del Betis su compatriota Souffian El Karouani, que está siendo seguido de cerca por Manu Fajardo y cuyo fichaje recomienda encarecidamente el fornido mediocentro.

Amrabat recomienda el fichaje de El Karouani por el Betis

"Yo también he leído las noticias y me parece que es por mí, porque yo lo he promocionado en el Betis. (Souffian) El Karouani es muy bueno y creo que quizás ya está listo para el siguiente paso, no se dónde, si aquí o en otro sitio. Pienso que encajaría bien aquí, pero eso dependerá del club y de él", ha explicado Amrabat, mojándose más de lo esperado al ser preguntado por el interés del Betis en el fichaje del lateral izquierdo del FC Utrecht, un internacional con la selección marroquí aunque nacido en los Países Bajos -como él- que termina contrato el próximo 30 de junio y, a sus 25 años, busca aprovechar su cartel de agente libre para dar el salto a una liga mayor a coste cero. Como adelantó ESTADIO Deportivo, Manu Fajardo valora muy positivamente esta recomendación de Amrabat; pero hay más clubes interesados. Los dos últimos, los portugueses del Benfica SL y del FC Oporto.

El neerlandés Sofyan Amrabat mezcla pasado y presente en el Betis - Utrecht

"Tengo muchos recuerdos bonitos de Utrecht, he crecido allí y es precioso. Les deseo todo lo mejor siempre, pero mañana, no", ha explicado Amrabat a preguntas de los periodistas, que le han cuestionado por su grado de conocimiento de la actual plantilla del cuadro neerlandés. El pivote no se ha colgado medallas inmerecidas y ha reconocido que no sigue demasiado la Eredivisie y que, en cualquier caso, no cree que sea nadie para darle recomendaciones a Pellegrini sobre el conjunto dirigido por Ron Jans: "Es un equipo muy bueno, pero seguro que él no necesita mis consejos".

"No he visto mucho, ya que estoy muy ocupado. Esta semana sí hemos analizado algo y he visto que hace buenas cosas. Creo que es un equipo que tiene buenas cualidades", ha comenzado opinado. "Hemos visto imágenes hoy que demuestran que son un equipo bueno. Hay que respetar a todo el mundo, en Europa no se puede subestimar a nadie. Para mí, es un partido igual de importante que el partido contra el Sevilla FC", ha añadido el omnipresente futbolista.