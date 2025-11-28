El vestuario bético, entre la resignación por las lesiones y la confianza para el derbi: "Va a ser bonito, duro y disputado; a disfrutarlo"

Pablo Fornals, Ángel Ortiz, 'Cucho' Hernández y Diego Llorente cruzan los dedos por Isco y Amrabat, seguros de que volverán pronto y más fuertes, pero se apiñan para lo del domingo

Hasta cuatro jugadores más, aparte de Antony y el míster, atendieron a los medios en zona mixta para valorar tanto el triunfo ante el Utrecht como, por desgracia, el otro gran asunto de actualidad en verdiblancos: las lesiones de Isco y Amrabat, que prácticamente están descartados para El Gran Derbi del próximo domingo ante el Sevilla FC, que también arrastrará bajas importantes.

Pablo Fornals: "Amrabat es más duro que una piedra y todo el que pasa cerca se lleva alguna"

"Ojalá que sea lo menos posible para los dos. Amrabat es más duro que una piedra y todo el que pasa cerca de él se lleva alguna. Le decía a un compañero que el fútbol nos gusta tanto porque siempre pasan cosas que no hemos visto, que son nuevas. Algo atípico. Esperemos lo menos posible para ambos. Al final, si una persona sabe lo que es una resiliencia y trabajar en silencio, ése es Isco".

"El resultado nos deja matemáticamente entre las ocho primeras plazas, que es muy importante con lo cargado que está el calendario. A seguir, contentos por la victoria y por llegar a este gran partido del domingo con un triunfo".

"¿El mejor momento de mi carrera? Espero que no. Me encuentro muy bien, trabajo mucho dentro y fuera, y quiero intentar alargar este buen momento. Los compañeros son muy buenos, me lo hacen fácil para hacer un fútbol que me parece el correcto".

"Al final en la ciudad de Sevilla hay muchos días importantes. Para los que les gusta el fútbol, el derbi está marcado en el calendario. Iremos a a darles una alegría a los nuestros. Es un partido muy bonito, de los que, cuando empiezas a jugar al fútbol, sueñas con jugar. Este derbi se vive de otra manera".

Ángel Ortiz: "Soy un chico de la cantera; si me dan 90 minutos o me dan cinco, lo intento aprovechar"

"Al final el fútbol tiene esto, las lesiones, que en cualquier momento te puedes lesionar y, bueno, desearles una pronta recuperación a Isco y Amrabat, que sinceramente no sé lo que tienen, pero bueno, esperamos que estén cuantos antes con nosotros. Sinceramente, no he podido hablar con ellos; con Isco un poco en el descanso, pero no he podido hablar prácticamente con ellos, así que, como te digo, ahora les preguntaré y a ver qué tal están. A mí me pilla un contrario justo delante y no lo he podido ver bien. Espero que estén los dos bien y que se recuperen cuanto antes"."Soy un chico de cantera; estoy para lo que el míster me pida y, si me da 90 minutos como hoy, lo intento aprovechar; si me da 5, también, así que contento por volver a la titularidad y hacer un buen partido".

"El derbi lo afrontamos, sobre todo, con confianza; he tenido la suerte de jugar muchos en cantera y éste es el primero en el fútbol profesional, digamos, así que esperemos llevarnos la victoria a casa"

"Tenemos una plantilla amplia, jugadores que tienen mucho nivel; obviamente, la calidad de Isco o el equilibrio que te da Amrabat son muy buenos. No sé si llegarán o no, así que desearles, como he dicho, una pronta recuperación"."Obviamente, me gusta más jugarlo aquí con nuestra gente, pero la verdad es que lo que yo estoy viviendo ahora es un sueño y esperemos traernos los tres puntos a casa, que sería muy bonito".

"Estamos haciendo una fase de grupos positiva; el partido de hoy creo que nos da bastante a la hora de clasificar, pero bueno, también queremos acabar dentro de los ocho primeros y hay que seguir apretando las jornadas que quedan para poder lograrlo".

Cucho: "Para mí, el partido más importante del año siempre es el siguiente"

"Es una lástima la jugada, que es muy rápida y ninguno puede ver al compañero y alejarse. Espero que sea lo menos posible para los dos. Esperamos tenerlos juntos pronto, porque son pilares fundamentales para el equipo. Seguramente los que salgan por ellos lo van a hacer bien, lo van a hacer de la mejor manera, y confiamos en toda la plantilla"."Para mí, el partido más importante del año siempre es el siguiente. Hoy era sólo enfocamos en el partido de esta noche. El próximo será el del Sevilla FC, hay un toque más. Es un partido importantísimo para la afición y para nosotros. Queremos ganar; sabemos que será un partido difícil. Será una final también". "Espero que no, que mi mejor momento sea siempre el que viene, que sea mejor. Yo siempre trato de mejorar en muchos aspectos. No solamente la fase del gol, que es la más importante del delantero, sino que trato de mejorar en otras cosas. Trato de ayudar a todo el equipo defensivamente, ofensivamente, asistiendo, presionando, pivoteando... Son muchas cosas que quiero hacer bien por el equipo y, si viene el premio del gol, bienvenido sea".

"La baja de Isco supone mucho. Lo que yo diga se va a quedar corto. Es una lástima, una pena por él porque recién vuelve. Pero bueno, es un traspié más en su camino, aunque tiene una fortaleza mental increíble, que es de admirar. Así que esperemos que sólo sea un golpe. Ahora estaba en el antidoping. Si parece que se confirma la baja, una lástima. Que sólo sea eso, que se cure la cicatriz bien en pocos días y que tengamos de pronto los máximos resultados".

"Va a ser una muy buena experiencia el derbi de visita. El año pasado en el que pude estar fue muy bonito, ganando en casa y marcando, así que sabemos que será un partido difícil. Va a estar bonito y vamos a disfrutarlo, por supuesto, y a tratar de ganar. Nosotros no habíamos hablado del derbi, la verdad. Nosotros sólo pensamos en esta noche, en ganar los tres puntos y en ponernos ahí arriba. Ahora sí hablamos del Sevilla, por supuesto, que ahora estamos todos focalizados en eso. Vamos a descansar estos dos días y a ponernos a punto, porque es un partido más importante para la gente, seguro, y para nosotros muchísimo".

"Lo de Antony no me incumbe a mí. Nosotros desearíamos que pudiese estar. Eso ya entra el club a verlo, a ver qué pasa estos días antes del derbi. Ojalá esté. Si no está, el compañero que esté lo va a hacer de la mejor manera".

Diego Llorente: "Isco tiene la suficiente entereza para afrontarlo"

"Creo que nos hemos repuesto bastante bien en una situación bastante extraña, que creo que nunca había pasado y, bueno, al final son cosas que tiene el fútbol, pero el equipo, tanto los que han salido como los que estábamos, le hemos dado la vuelta un poco a la situación y hemos sacado tres puntos importantes".

"Es una pena, la verdad, lo primero para él, porque había luchado mucho para llegar otra vez en disposición de jugarlo, pero bueno, creo que él tiene la suficiente entereza como para afrontarlo; esperemos que sólo sea una fuerte contusión tanto él como Sofyan y, bueno, tenemos una plantilla amplia; cualquiera que puede salir en esa posición seguro que dará garantías".

"No soy una persona de revancha; yo miro partido a partido. Lo del año pasado (penalti discutido) quedó atrás. Esta temporada creo que es completamente distinta, así que será un derbi muy bonito, pero yo personalmente no miro el año pasado"."Para mí pues es un poco reto personal; al final hoy pues hacía casi tres semanas que no jugaba desde la última vez contra el Olympique de Lyon y voy encontrando sensaciones para estar cada vez mejor. Ahora que vienen muchos partidos, tanto de Copa del Rey y LaLiga como de Europa League, a estar en disposición cuando el míster lo necesite".

"La clave es saber que va a ser un partido muy apretado; ellos vienen de una derrota, seguramente nos queda un ambiente muy hostil y son esos partidos que se deciden en pequeños detalles; hay que saber jugar en momentos complicados que seguramente tendremos y aprovechar nuestras oportunidades, que, con el potencial ofensivo que tenemos, pues crearemos".

"A Isco lo he visto en el descanso; evidentemente, está jodido, igual que Amrabat, a nadie le gusta retirarse del terreno de juego, y más por esa circunstancia, pero, como te he dicho, esperemos que sólo sea una contusión. Son dos jugadores experimentados y esperemos tenerlos cuanto antes".