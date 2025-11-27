Antony, entre lágrimas por perderse el derbi, no descarta a Isco ni a Amrabat

A falta de saber si es más deseo que realidad, el paulista pronostica que los dos accidentados "no parece que tengan nada grave", por lo que los espera el domingo tras "una semana muy dura" en lo personal

"Era un partido muy importante. Ha sido difícil, pero sabíamos de la trascendencia de ganar en casa este duelo antes de El Gran Derbi para acumular confianza. Son tres puntos esenciales", resumía Antony Matheus dos Santos, asistente en el 1-0 del 'Cucho' Hernández (ya son seis goles y cuatro pases decisivos en 13 partidos oficiales este curso), ante el micrófono de Movistar Plus, donde se mostró visiblemente emocionado a continuación, hasta el punto de interrumpir su análisis del choque y del que viene el próximo domingo ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán por culpa de las lágrimas, que se acumulaban en su garganta.

"Para mí es un momento muy triste. Vengo de una expulsión en la que no hubo intención alguna de hacer daño; esta semana fue muy dura. Sé que hay muchos partidos por delante, pero también conozco la importancia de El Gran Derbi. Salgo un poco triste, enfadado. Quería estar el domingo con mis compañeros; bueno, claro que estaré con ellos (aunque no pueda jugar, pues Apelación ha desestimado el recurso de los verdiblancos, que ahora han recurrido al TAD y pedido la cautelar). Para mí es el partido más importante del año y va a ser difícil no poder disputarlo. Esta expulsión me ha afectado un poco por la importancia, repito, del encuentro, pues quería jugar ese derbi fuera de casa. Estaré con ellos para ayudar en todo lo que pueda a conseguir el triunfo", añadía el paulista.

Médico por un día: Antony no cree que Isco y Amrabat tengan lesiones de relevancia

Antony, que celebra "la conexión tan buena" desde que llegó con Ez Abde, se mostró muy satisfecho por ver al otro extremo "feliz, pero no sólo por este partido. Está muy bien, ha cambiado su cabeza y está muy enfocado". Para terminar, para sorpresa de muchos, hizo una valoración bastante optimista de las dolencias que sufren sus compañeros Isco Alarcón y Sofyan Amrabat, que tuvieron que retirarse antes del cuarto de hora con sendas contusiones en sus tibias derechas, fruto de un choque tan surrealista como inesperado entre ambos al borde del área cuando apenas se habían jugado dos minutos. "Fue una jugada muy rara. Ojalá se recuperen lo más rápido posible. No sólo yo, sino todos esperamos que estén listos para el domingo; no parecen lesiones muy graves", aventura el ex del Ajax, que, a falta de saber si es deseo o conocimiento, ha dado esperanzas al beticismo.