Cadena de favores y 'efecto llamada': de Abde y Antony a Amrabat, que devuelve el favor con El Karouani... ¿y Pellegrini?

Cada vez tienen más enjundia y nivel los futbolistas que se sacrifican, incluso económicamente, por vestir de verdiblanco gracias a la presencia anterior y exitosa de amigos, compatriotas y ex compañeros

Es casi tan antiguo como el mismo fútbol. El 'efecto llamada' atrae a clubes no tan conocidos o apetecibles a priori a futbolistas de enjundia gracias al consejo o la recomendación de amigos, compatriotas y ex compañeros. Igualmente, la presencia en el Real Betis, por ejemplo, de Manuel Pellegrini, un técnico experimentado y prestigioso, permitió que algunos jugadores se embarcasen en la aventura en busca de una confianza prometida y luego demostrada. Una llamada del 'Ingeniero' ayudó a (a)traer (y en ciertos casos a que no se marcharan) a Claudio Bravo, Isco Alarcón, Ayoze Pérez, Marc Bartra, Ez Abde, Sokratis Papastathopoulos, Pablo Fornals, Ricardo Rodríguez o Antony Matheus dos Santos.

Por lógica, harían bien en la planta noble del coliseo limítrofe con Santiponce en atar al preparador chileno. Por logros deportivos (cinco clasificaciones seguidas para competiciones continentales y una Copa del Rey), no debería haber duda alguna. Tampoco por su labor de asesor con voz, voto y participación de la comisión deportiva. Todo parece encarrilado en ese sentido, en parte por los guiños devueltos por los pupilos a los que sedujo y convenció. Con él al frente del barco, querrán subirse más marineros con galones, incluso perdiendo dinero. La cadena de favores hace que unos convenzan a otros y éstos a los siguientes. El encanto de la capital andaluza y el fenomenal ambiente del vestuario bético hacen el resto.

Souffian El Karouani, un 'hermano menor' de Sofyan Amrabat que podría seguir sus pasos

Ya avanzábamos hace dos semanas en ESTADIO Deportivo que el Real Betis seguía de cerca al lateral zurdo del FC Utrecht Souffian El Karouani, que está brillando en su último año de contrato allí (tres goles y trece asistencias en 23 partidos) y al que se disputan grandes clubes de Europa. La gran baza verdiblanca en esta pugna por un prometedor efectivo a coste cero para sustituir a Ricardo Rodríguez, que también termina el 30 de junio de 2026 y no renovará en La Cartuja, es la recomendación e influencia de Sofyan Amrabat, hijo de la inmigración marroquí en los Países Bajos como él (nacieron a 80 kilómetros el uno del otro, con poco más de cuatro años de diferencia) y con el cuadro blanquirrojo ambos como trampolín. El pivote admitía este miércoles en sala de prensa que está poniendo de su parte para reunirse con el de Den Bosch. Sí, reunirse.

Los 'pesos pesados' aprietan para la renovación de Manuel Pellegrini

No es tan importante que lo digan públicamente, que también, como que lo dejen caer entre bambalinas. Sofyan Amrabat, Antony Matheus dos Santos o Ez Abde, por citar sólo a algunos, han hecho saber a los dirigentes del Real Betis que son verdiblancos y que, en el caso del todavía centrocampista propiedad del Fenerbahçe, se plantearían quedarse con Manuel Pellegrini dentro de la ecuación. En algunos casos, las llamadas del chileno les hicieron decantarse o terminar de convencerse. Luego, el 'Ingeniero' ha cumplido su palabra y demostrado su confianza, su empatía cuando necesitan descansar o, precisamente, no hacerlo. No conciben un club al alza sin su actual entrenador más allá de 2026. Obviamente, asumirían un hipotético despido y no plantearían una salida en caso de no seguir, aunque los 'pesos pesados' del vestuario dejaron ya claro donde tenían que hacerlo que no entenderían que se dejara ir al suramericano por unos miles de euros o un año más o menos de contrato.