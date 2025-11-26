Amrabat se moja sobre su futuro en el Betis y, aún más, sobre el de Pellegrini: "Es lo mejor que podría hacer el club"

El centrocampista marroquí asegura estar encantado con el club verdiblanco, con el vestuario, con el cuerpo técnico, con la ciudad, con la afición... Por eso, admite que le gustaría seguir, aunque señala los condicionantes existentes. En caso de quedarse, espera contar con el mismo entrenador

El centrocampista Sofyan Amrabat ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para analizar la previa del partido de la UEFA Europa League que este jueves enfrentará en La Cartuja al Real Betis y al FC Utrecht, el club en el que arrancó su carrera deportiva y en el que juega su amigo Souffian El Karouni, cuyo fichaje ha recomendado a Manu Fajardo. Ha sido una comparecencia bastante interesante, ya que no ha eludido ninguna de las preguntas y además ha pronunciado respuestas bastantes jugosas.

Ha hablado con sinceridad sobre su inevitable marcha a la Copa de África el mes que viene y sobre la polémica tarjeta roja a Antony Matheus dos Santos que le dejará sin El Gran Derbi; pero especialmente se ha mojado a la hora de hablar de su futuro en la entidad de las trece barras y, sobre todo, del futuro de Manuel Pellegrini; que estaba sentado justo a su izquierda, ya que compartían comparecencia ante los medios.

Amrabat habla de su futuro en el Betis y admite que le gustaría quedarse: ¿Por qué no?

"En el fútbol es difícil hablar del futuro, pero de momento estoy muy contento aquí. Es un club fantástico, muy del pueblo, de su gente. Es una ciudad fenomenal, hay un gran 'staff' técnico.... Yo estoy muy contento y creo que es un buen sitio para quedarme, pero no puedo prometer nada porque no decido solo. Pero ¿por qué no? Veremos qué pasa", ha indicado Amrabat al ser cuestionado sobre si cree que el Betis logrará convencer al Fenerbahçe para hacer posible su continuidad como verdiblanco la próxima temporada 26/27.

La buena relación entre Pellegrini y Amrabat, que pide públicamente su renovación

"Mi relación con el míster es muy buena. Me llamó la primera vez, me dio buena sensación y he seguido a mi corazón desde que decidí llegar aquí. Es un entrenador muy bueno, muy fuerte técnicamente, y creo que ha demostrado muy bien sus puntos fuertes aquí y antes. Lo mejor que puede hacer el Betis es renovarle. No es porque esté a mi lado, siempre digo la verdad. Si le preguntas a cualquier jugador del Betis todos dirán lo mismo", ha opinado con total sinceridad.

El Betis se quedará un mes sin Amrabat por culpa de la Copa de África

"Aquí todos somos compañeros, hay varios futbolistas que lo hacen muy bien; pero esto es bastante intenso, estamos viajando mucho... Siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo, pero hay que esforzarse. Queremos ganar la Copa de África, aquí queremos seguir en Europa... Hay muchas cosas en juego", ha declarado, resignado por tener que marcharse en plena competición y agradeciendo mucho que Pellegrini le dosifique e intente no darle dos titularidades seguidas para no agravar esa lesión que sufre pero que no le impide jugar.

La polémica expulsión de Antony en el Betis - Girona: "Lo mío fue bastante peor"

"Para mí, no era para sacarle tarjeta roja. No era su intención tocarle en la cara, pero es una decisión del árbitro en el campo. A mí alguien me rompió la nariz hace tres años, que fue bastante peor y no fue expulsado, así que para mí lo de Antony no es roja".