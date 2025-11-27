Betis - Utrecht: resultado, resumen y goles
ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del choque de la quinta jornada de la liguilla del segundo torneo continental
Betis
Utrecht
Minuto a minuto
Despedimos aquí el directo del Betis-Utrecht. El resto de reacciones, en la web de ESTADIO Deportivo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas noches
Final en La Cartuja. Lo mejor, casi lo único bueno, el resultado: segunda victoria consecutiva y tercera en cinco jornadas de un Real Betis invicto y entre los ocho primeros de la liguilla de la Europa League. Dos buenos goles del Cucho Hernández y Ez Abde alivian una noche gélida por las lesiones fortuitas de Isco y Amrabat, que se perderán salvo milagro el derbi liguero del domingo.
Perdona De Wit en el último suspiro a quemarropa.
Brouwer gana el mano a mano con Pablo García, que había recibido entre líneas de Fornals. Ahí estuvo el tercero.
Cuatro minutos de alargue.
Muy bien Natan al lanzarse con las manos a la espalda al suelo para evitar el centro-chut de Horemans, que termina en córner.
Salen el Chimy Ávila y Pablo García por un Cucho Hernández con un golpe en la boca por un codazo y por Ez Abde.
En los visitantes, acceden Blake y Didden por Van der Hoorn y Cathline.
Gran pase interior de Fornals para el desmarque de Antony, que no logra conectar con el Cucho en boca de gol.
Doble intervención de Brouwer, que desvía un intento de Antony y ataja el disparo raso luego de Fornals.
Misma decisión con la petición de Miguel Rodríguez de empujón de un defensor verdiblanco.
Pide penalti el Cucho por un agarrón dentro del área de Horemans, aunque el árbitro serbio dice que no hay nada.
Entra Min por Haller.
Amarilla a Engwanda por agarrar a Abde.
Se duele Ez Abde de un golpe en la cadera tras un choque con Horemans. No tiene nada aparentemente el de Beni Melal.
Anulado el 2-2: Empataba Murkin, que remacha desde cerca tras un centro desde la izquierda. Se revisó en el VAR y se decretó fuera de juego previo de Miguel Rodríguez.
Bozdogan sale para que entre Zechiël.
¡¡Gool del Utrecht!! 2-1: Sorprende casi desde el círculo central Miguel Rodríguez a un adelantado Álvaro Valles. Recorta distancias el cuadro de Países Bajos.
¡¡Gool del Betis!! 2-0: Buena transición del Cucho Hernández y apertura a la izquierda para que Ez Abde sorprenda a Brouwer por el palo corto.
Comienza la segunda mitad en La Cartuja con 1-0 para los béticos gracias al tanto del Cucho. Recordamos cómo están ahora las alineaciones.
Entra Murkin por El Karouani, lesionado en el alargue del primer tiempo.
Final del primer tiempo. Ambiente muy frío en La Cartuja, donde el beticismo se quedó helado tras la lesión fortuita y mutua de Isco y Amrabat, que se retiraron lesionados. Al menos, el gol del Cucho al filo del descanso alivia un poco la noche.
Se queda conmocionado en el césped El Karouani tras chocar con su propio portero. Para el partido el colegiado. ¡Vaya primera parte accidentada!
Falta en la frontal que provoca Miguel Rodríguez y bota desde el semicírculo El Karouani, aunque logra tocar en la barrera a córner Deossa.
Seis minutos de alargue por las dos lesiones.
¡¡Gool del Betis!! 1-0: Centra Antony tras robar el balón y cabecea cruzado el Cucho Hernández al palo largo para abrir el marcador. Primer tanto en Europa del colombiano, que celebra su próxima paternidad.
Pide penalti Ortiz por una posibles manos dentro del área de Viergever que no se revisan.
Inicia la jugada Antony y Fornals deja solo en el segundo palo al Cucho, que recorta bien, pero no puede marcar por el palo corto.
Se revisó en el VAR un posible cabezazo de Antony a El Karouani. Se jugó la roja directa el paulista.
Sale de su área Valles para que Haller no se plante en un mano a mano con él.
Entra Fornals por Amrabat.
Amrabat tampoco aguanta. No se puede tener peor suerte. También lesionado.
El Karouani, a punto de aprovechar el despiste generalizado, llegando desde atrás: salva Valles.
Deossa sale por Isco, que se convierte, en el mejor de los casos, en seria duda para el derbi. Una contusión en el tobillo derecho, a priori.
Le vendan el tobillo derecho a Isco. Cruzando los dedos la mitad bética de la ciudad. Se va a probar. De momento, vuelve. Amrabat parece que no tiene nada serio... Nada, finalmente pide el cambio.
Nada. Isco no puede seguro. Se tumba sobre el césped y saldrá Deossa. Si es muscular, que parece, se pierde El Gran Derbi.
Cojea Isco, aunque la pierna es la derecha, no la izquierda, la de las tres intervenciones de peroné. Amrabat se retira, pero puede volver. A ver qué pasa. Increíble.
Ojo que chocan de forma fortuita Isco y Amrabat. Se quedan ambos lastimados sobre el terreno de juego. Increíble.
¡¡Arranca el encuentro en La Cartuja!! Arbitra el serbio Nenad Minaković, con su compatriota Momčilo Marković en el VAR. Recordamos las alineaciones.
"El otro día hizo 30 minutos. A ver si hoy anda bien con 45. Poco a poco iremos exigiéndole más, pero no de golpe, para evitar cualquier problema muscular", confesaba Manuel Pellegrini sobre Isco Alarcón en Movistar Plus hace un rato.
Un cuarto de hora para que esto arranque. Enseguida se retiran a vestuarios los protagonistas.
Hoy descansa de inicio Valentín Gómez, nominado a mejor sub 23 del mes en LaLiga... actuando como lateral zurdo y no en su posición natural, la de central. Marcó el gol del empate el pasado domingo ante el Girona.
El Cucho Hernández estrena corte de pelo, con un tinte rubio, para una semana muy importante en verdiblanco.
El que lo ha pasado mal es Maalen, que ha recibido el impacto de un objeto en la cabeza tras marcar el 1-0 del Aston Villa, presuntamente por un lanzamiento desde la grada donde están los hinchas del Young Boys suizo.
Los otros dos españoles, por cierto, van perdiendo: el Celta en la Europa League y el Rayo Vallecano, en la Conference. A punto de acabar ambos. Pueden seguirlo en ESTADIO Deportivo.
Los aficionados visitantes han hecho su agosto en las zonas más folclóricas de Sevilla, usando por ejemplo la Plaza de España y una bailaora de flamenco para anunciar su once. Aunque el ambiente ha sido bueno en general, se han registrado de madrugada peleas entre los ultras, por fortuna una minoría entre los 3.385 neerlandeses desplazados a la capital andaluza. Hay un dispositivo de seguridad de casi 400 agentes.
Sorprende Manuel Pellegrini metiendo de inicio, al menos, a medio equipo titular en El Gran Derbi. Hace siete cambios respecto al día del Girona, pero entonces no partieron de inicio ni Amrabat ni Abde, que sí lo hacen este jueves y se espera que también ante el Sevilla FC. Sigue bajo palos Álvaro Valles, entra Ortiz por el lesionado Bellerín y vuelve Ricardo Rodríguez en la izquierda, en teoría por delante de Junior. Pero es Natan, el que más ha jugado de largo, el que acompaña a Diego Llorente. Por delante, Altimira e Isco, en su primera titularidad este curso, completan la medular. Sin Bakambu, no hay experimentos arriba: juega el Cucho.
Lo anunciado en el Utrecht, que da entrada en el eje de la defensa al recuperado Van der Hoorn, en el 'trivote' de la medular al goleador en el torneo doméstico Bozdogan (como intuíamos en la víspera, resolviendo arriba el debate entre Min y Haller por el ex del Leganés.
¡¡Onces confirmados en La Cartuja!!
La propia UEFA apuesta por Antony como una de las estrellas de esta noche ante su posible ausencia en El Gran Derbi.
El miércoles de la semana que viene, vuelve la Copa del Rey. Y ya hay precios para el Torrent-Betis. Aquí, todos los detalles sobre el reparto de entradas para el Ciudad de Valencia.
Con estas convocatorias, el posible once inicial de ambos equipos, que se conocerá en sólo unos minutos oficialmente.
Así analizaban en la víspera Pellegrini y un ambicioso Ron Jans el encuentro de este jueves.
Afecta indirectamente a este partido, pues seguramente condicione la decisión de Manuel Pellegrini de alinearle hoy ante su baja casi segura el domingo: Apelación también tumba el recurso por Antony para El Gran Derbi.
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos a nuestro directo del Betis-Utrecht de la Europa League. Les dejamos todos los detalles de la previa para arrancar.
El Real Betis, invicto por el momento en la liguilla de la Europa League tras sumar dos empates (en casa, ante el Nottingham Forest, y a domicilio, contra el KRC Genk) y otros tantos triunfos (en Razgrad frente al Ludogorets y como anfitrión ante el Olympique Lyonnais) en sus cuatro primeros encuentros, busca este jueves 27 de noviembre, a las puertas del primer El Gran Derbi de LaLiga 25/26, una nueva alegría que lo asiente entre los ocho primeros de la clasificación antes de comparecer en Zagreb, un estatus que, de mantenerse en las tres jornadas restantes, le permitiría acceder directamente a los octavos de final, ahorrándose una ronda 'play off'.
Con sensibles bajas que condicionan también el posible once contra el eterno rival del próximo domingo 30-N a partir de las 16:15 horas, deberá calcular bien la posología de sus decisiones un Manuel Pellegrini que ha pasado de meter prisa a los dirigentes con su ya encarrilada renovación a posponer cualquier posible distracción hasta que se resuelva esta complicada y exigente semana, que puede determinar su futuro inmediato tanto en el segundo torneo continental como en el principal doméstico, a través del cual ha conseguido cinco veces consecutiva el derecho a sellar el pasaporte, aunque en la 21/22 por partida doble al conquistar la Copa del Rey, que daba otro billete directo a la UEL. El torneo del K.O., por cierto, también espera a la vuelta de la esquina, con visita al Torrent CF el miércoles de la semana que viene.
Con bajas importantes como las de Pau López, Héctor Bellerín o Giovani Lo Celso, con Cédric Bakambu recuperándose de un proceso gripal e Isco Alarcón recién retornado a la actividad después de otra larga convalecencia por culpa de su peroné izquierdo, toca aparcar cualquier referencia al Sevilla FC por unas horas, las justas para encaminarse hacia las eliminatorias de la verdad en la Europa League, donde también se quiere mejorar los registros de pasadas campañas, si es posible con tanto éxito como en la de su debut pleno, más allá del 'play off' fallido ante el Dinamo de Zagreb hace un par de ejercicios, en la Conference League, donde alcanzó la final y soñó durante una hora con tumbar al todopoderoso Chelsea, que terminaría dándole la vuelta al marcador para imponerse por 1-4 y llevarse a Stamford Bridge un título que luego enluciría batiendo al PSG en la pugna por el novedoso Mundial de Clubes.