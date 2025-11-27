Betis - Utrecht: resultado, resumen y goles

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del choque de la quinta jornada de la liguilla del segundo torneo continental

El miércoles de la semana que viene, vuelve la Copa del Rey . Y ya hay precios para el Torrent-Betis . Aquí, todos los detalles sobre el reparto de entradas para el Ciudad de Valencia .

Lo anunciado en el Utrecht , que da entrada en el eje de la defensa al recuperado Van der Hoorn , en el 'trivote' de la medular al goleador en el torneo doméstico Bozdogan (como intuíamos en la víspera, resolviendo arriba el debate entre Min y Haller por el ex del Leganés .

Sorprende Manuel Pellegrini metiendo de inicio, al menos, a medio equipo titular en El Gran Derbi . Hace siete cambios respecto al día del Girona , pero entonces no partieron de inicio ni Amrabat ni Abde , que sí lo hacen este jueves y se espera que también ante el Sevilla FC . Sigue bajo palos Álvaro Valles , entra Ortiz por el lesionado Bellerín y vuelve Ricardo Rodríguez en la izquierda, en teoría por delante de Junior . Pero es Natan , el que más ha jugado de largo, el que acompaña a Diego Llorente . Por delante, Altimira e Isco , en su primera titularidad este curso, completan la medular. Sin Bakambu , no hay experimentos arriba: juega el Cucho .

Los aficionados visitantes han hecho su agosto en las zonas más folclóricas de Sevilla , usando por ejemplo la Plaza de España y una bailaora de flamenco para anunciar su once. Aunque el ambiente ha sido bueno en general, se han registrado de madrugada peleas entre los ultras, por fortuna una minoría entre los 3.385 neerlandeses desplazados a la capital andaluza. Hay un dispositivo de seguridad de casi 400 agentes .

El que lo ha pasado mal es Maalen , que ha recibido el impacto de un objeto en la cabeza tras marcar el 1-0 del Aston Villa , presuntamente por un lanzamiento desde la grada donde están los hinchas del Young Boys suizo.

Final del primer tiempo. Ambiente muy frío en La Cartuja , donde el beticismo se quedó helado tras la lesión fortuita y mutua de Isco y Amrabat , que se retiraron lesionados. Al menos, el gol del Cucho al filo del descanso alivia un poco la noche.

Final en La Cartuja . Lo mejor, casi lo único bueno, el resultado: segunda victoria consecutiva y tercera en cinco jornadas de un Real Betis invicto y entre los ocho primeros de la liguilla de la Europa League . Dos buenos goles del Cucho Hernández y Ez Abde alivian una noche gélida por las lesiones fortuitas de Isco y Amrabat , que se perderán salvo milagro el derbi liguero del domingo.

El Real Betis, invicto por el momento en la liguilla de la Europa League tras sumar dos empates (en casa, ante el Nottingham Forest, y a domicilio, contra el KRC Genk) y otros tantos triunfos (en Razgrad frente al Ludogorets y como anfitrión ante el Olympique Lyonnais) en sus cuatro primeros encuentros, busca este jueves 27 de noviembre, a las puertas del primer El Gran Derbi de LaLiga 25/26, una nueva alegría que lo asiente entre los ocho primeros de la clasificación antes de comparecer en Zagreb, un estatus que, de mantenerse en las tres jornadas restantes, le permitiría acceder directamente a los octavos de final, ahorrándose una ronda 'play off'.

Con sensibles bajas que condicionan también el posible once contra el eterno rival del próximo domingo 30-N a partir de las 16:15 horas, deberá calcular bien la posología de sus decisiones un Manuel Pellegrini que ha pasado de meter prisa a los dirigentes con su ya encarrilada renovación a posponer cualquier posible distracción hasta que se resuelva esta complicada y exigente semana, que puede determinar su futuro inmediato tanto en el segundo torneo continental como en el principal doméstico, a través del cual ha conseguido cinco veces consecutiva el derecho a sellar el pasaporte, aunque en la 21/22 por partida doble al conquistar la Copa del Rey, que daba otro billete directo a la UEL. El torneo del K.O., por cierto, también espera a la vuelta de la esquina, con visita al Torrent CF el miércoles de la semana que viene.

Con bajas importantes como las de Pau López, Héctor Bellerín o Giovani Lo Celso, con Cédric Bakambu recuperándose de un proceso gripal e Isco Alarcón recién retornado a la actividad después de otra larga convalecencia por culpa de su peroné izquierdo, toca aparcar cualquier referencia al Sevilla FC por unas horas, las justas para encaminarse hacia las eliminatorias de la verdad en la Europa League, donde también se quiere mejorar los registros de pasadas campañas, si es posible con tanto éxito como en la de su debut pleno, más allá del 'play off' fallido ante el Dinamo de Zagreb hace un par de ejercicios, en la Conference League, donde alcanzó la final y soñó durante una hora con tumbar al todopoderoso Chelsea, que terminaría dándole la vuelta al marcador para imponerse por 1-4 y llevarse a Stamford Bridge un título que luego enluciría batiendo al PSG en la pugna por el novedoso Mundial de Clubes.