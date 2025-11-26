Alineaciones Betis - Utrecht: Alineación posible de Real Betis y FC Utrecht en la Europa League

Aunque el 'Ingeniero' ya advirtió de que no piensa aún en el derbi, sus elecciones este jueves determinarán en parte o, al menos, ofrecerán indicios para el domingo

Invicto en la liguilla de la Europa League, con dos empates y dos victorias, el Real Betis recibe al casi desahuciado FC Utrecht con la necesidad de encadenar dos triunfos que, aparte de acercar la clasificación hacia los octavos, le permita llegar en buen momento anímico a El Gran Derbi liguero del próximo domingo ante el Sevilla FC. Manuel Pellegrini no podrá contar con los tocados Héctor Bellerín, Giovani Lo Celso y Pau López, amén del febril Cédric Bakambu. Por su parte, Ron Jans tiene las ausencias del sancionado Vasilios Barkas (portero) y el lesionado Niklas Vesterlund (lateral derecho), así como de los no inscritos Kolbeinn Finnsson, Victor Jensen, Emirhan Demircan y Noah Ohio (lateral zurdo, mediapunta, extremo y delantero centro, respectivamente).

El posible once heliopolitano

Salvo sorpresa, Adrián San Miguel seguirá jugando solamente en la Copa del Rey, por lo que seguirá bajo palos Álvaro Valles, mientras que en defensa se avecinan cambios obligados. Ángel Ortiz o Aitor Ruibal entrarán por Héctor Bellerín, posiblemente el primero para reservar al de Sallent para El Gran Derbi, mientras que Diego Llorente jugará seguro en el eje de la zaga, posiblemente con Valentín Gómez en su posición natural, siendo el lateral zurdo ya para los restablecidos Junior Firpo o Ricardo Rodríguez. Por delante, se presume la titularidad de Sofyan Amrabat tras hablar en sala de prensa, probablemente con un Sergi Altimira muy poco utilizado últimamente. Al estar sancionado en LaLiga, seguirá en la derecha Antony Matheus dos Santos, con Rodrigo Riquelme y Nelson Deossa por delante de otras alternativas en las otras dos plazas de la media punta. Si no quiere forzar demasiado al 'Cucho' Hernández, la referencia sería el 'Chimy' Ávila, contando también con opciones Pablo García.

El posible once neerlandés

El veterano Michael Brouwer será el elegido en portería, mientras que la defensa podría ser la misma que en el último encuentro de la Eredivisie ante las ausencias, acaso con opciones en el eje del recuperado Mike van der Hoorn por Matisse Diddden o Nick Viergever. Por fuera, Siebe Horemans y el vigilado Souffian El Karouani, con mínimas posibilidades ahí para Derry Murkin. En el 'trivote', Alonzo Engwanda, Gjivai Zechiel y Dani de Wit parten con ventaja, aunque Can Bozgodan viene de marcar y aspira a derrocar a uno de los dos últimos. Arriba, actuarán escorados Miguel Rodríguez (su presencia en sala de prensa lo delata) y Yoann Cathline, mientras que la referencia se la disputan Sébastien Haller y David Min.

Ficha técnica

Real Betis: Álvaro Valles; Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Junior; Altimira, Amrabat; Antony, Deossa, Rodrigo Riquelme; y 'Chimy' Ávila.

FC Utrecht: Brouwer; Horemans, Didden, Viergever, El Karouani; Engwanda, Zechiel, De Wit; Miguel Rodríguez, Cathline y Min.

Árbitros: Nenad Minakovic (serbio), con su compatriota Momcilo Markovic en el VAR.

Estadio: La Cartuja.

Horario y TV: 21:00 (Movistar Plus Liga de Campeones)