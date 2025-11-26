Más preocupación de la Policía que del Utrecht: "Cuanto más grande es el rival, mejor jugamos"

El entrenador de los neerlandeses admite que su equipo "no es favorito", aunque "nunca se rinde", mientras que su delantero Miguel Rodríguez considera a los verdiblancos "uno de los mejores equipos de España"

El entrenador del Utrecht neerlandés, Ron Jans, ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que su equipo "no es favorito" en el duelo de Europa League en el campo del Real Betis, que posee "un entrenador y varios jugadores que han estado en clubes como el FC Barcelona o el Real Madrid", aunque lanzó un aviso a navegantes: "Pero nosotros, cuanto más grande es el rival, mejor jugamos", advirtió el de Zwölle, quien ironizó sobre el interés de su oponente por su lateral zurdo, el marroquí Souffian El Karouani, al asegurar que no le importa, porque el club que él dirige tiene "interés en fichar a Antony".

El técnico de Países Bajos dijo que "el Utrecht nunca se rinde" y, por tanto, no ceja en su empeño por pasar a la siguiente ronda, a pesar de haber sumado un solo punto en cuatro jornadas, si bien él está "más enfocado en ganar a un rival importante", una "hazaña" que, de lograrla, "nunca la vas a olvidar", que en la clasificación en sí. Jans admitió estar ante "el partido más difícil" de la fase de liguilla, puesto que "el Betis ganó en la pasada jornada al Lyon", otro de los equipos participantes "que están a mejor nivel", aunque opinó que el conjunto verdiblanco "podría ser mejor" que el aspirante francés.

El ex de PEC, Groningen, Heerenven o Twente vaticinó que "Isco es posible que no sea titular" o, al menos, tiene "la esperanza de que sea suplente", porque le parece "un jugador fantástico", pero advirtió de que sus futbolistas "están preparados para soñar en un campo con 55.000 personas" para "hacer feliz a la gente que ha venido desde Utrecht".

El curioso halago de Ron Jans a Miguel Rodríguez

Por su parte, el delantero gallego Miguel Rodríguez ha declarado, en palabras recogidas por Efe, que "el Betis es uno de los mejores equipos de España", no sólo por las clasificaciones europeas que logra, sino porque "juega muy bien al fútbol", de modo que su receta "para ganar" consiste en "ofrecer la mejor versión posible del Utrecht". Su entrenador, Ron Jans, dijo sobre él que, aunque "no ha jugado mucho en primer equipo del Celta, es un placer trabajar" con el artillero, ya que "a veces hace cosas geniales, pero otras te tienes que preguntar qué hace", a pesar de lo cual cree que "puede llegar a un alto nivel; después de pasar por el Utrecht, lo conocerán más".

Todas las entradas visitantes vendidas (3.385) y 379 agentes que velarán por la seguridad

La Policía Nacional movilizará a 379 agentes en el dispositivo de seguridad para el partido Betis-Utrecht, que se disputará este jueves (desde las 21:00 horas) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, perteneciente a la Europa League y declarado de Alto Riesgo, para el que el club neerlandés agotó las 3.385 localidades que tenía disponibles para su afición (el 5% del aforo total, unos 67.700 en partidos continentales). La Subdelegación del Gobierno en la capital andaluza informó este miércoles en un comunicado de que se ha confeccionado un operativo que se estructurará en varias fases (antes, durante y después del partido). La presencia policial se intensificará en las zonas Centro y Triana, y prestará especial atención a posibles movimientos de grupos ultras de ambos equipos, que la liaron en Friburgo con destrozos en la ciudad y presuntos saludos nazis, así como en casa ante el Lyon, por lo que están amenazados de suspensión para futuros desplazamientos.

La llamada 'Fase Crítica' comprende un dispositivo de protección en los alrededores de La Cartuja y en los hoteles de concentración, e incluye el acompañamiento a los equipos. De igual manera, durante y a la conclusión del partido, la Policía Nacional mantendrá medidas de control tanto en el interior y como el exterior del estadio hasta su completo desalojo. Además, la semana pasada también se decidió la misma consideración para El Gran Derbi del próximo domingo 30 de noviembre (a partir de las 16:15 horas) ante el Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, como es habitual.