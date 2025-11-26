La principal amenaza del Utrecht contra el Betis es española: partido especial para Miguel Rodríguez

Una de las principales amenazas para el Betis en la cita europea de este jueves contra el Utrecht es un futbolista español y responde al nombre de Miguel Rodríguez, que a sus 22 años se ha convertido en una de las sensaciones de la Eredivisie y pieza clave en el rival verdiblanco.

Oriundo de la localidad pontevedresa de Redondela, el extremo diestro, protagonista en la rueda de prensa de esta tarde del conjunto neerlandés, afronta la visita a La Cartuja como un partido especial, como una oportunidad para demostrar que regresa a España como una referencia indiscutible en su equipo y preparado para dar un salto en su carrera después de que en el Celta no disfrutara de continuidad en el primer equipo.

Miguel Rodríguez suma 14 goles y cuatro asistencias en el Utrecht

Así, se crió en la cantera viguesa, pero en el Celta no llegó a alcanzar un rol protagonista a pesar de haber participado hasta en 32 partidos, pero en muchas ocasiones durante pocos minutos, como evidencia que solo acumuló 944 desde que debutara el 10 de abril de 2020 contra Osasuna con un saldo de dos goles y dos asistencias. Registro que ya ha superado con creces en temporada y media en el Utrecht, donde suma 14 goles y cuatro asistencias en 47 encuentros.

Su notable rendimiento el curso pasado en su cesión propició que el Utrecht lo comprara este verano por 1,25 millones y sus prestaciones han mejorado más si cabe como futbolista clave en los planes de Ron Hans, que lo emplea tanto en su posición natural como de interior izquierdo o mediapunta.

El extremo español anotó el último gol europeo del rival bético

De este modo, se erige en el segundo máximo goleador de su equipo con un total de cuatro goles, tres en la Eredivisie y uno en la fase liga de la Europa League, anotado, precisamente, en la jornada anterior en el meritorio empate contra el Oporto. Este último tanto refleja que Miguel Rodríguez se crece en partidos importantes como el de mañana contra el Betis, como demostró también recientemente en la victoria contra el Ajax.

La visita a La Cartuja, lo que supone su regreso a España por primera vez tras abandonar el Celta, se presenta como un magnífico escaparate para un Miguel Rodríguez en pleno crecimiento y que el curso pasado fue designado como el mejor jugador de la Eredivisie en el mes de abril.

Miguel Rodríguez, ilusionado con la visita al Betis

De esta forma, afronta con ilusión y como arma destacada del Utrecht el enfrentamiento contra el Betis, contra el que todavía no se ha medido en el césped pese a haber estado en el banquillo del Celta en varios encuentros contra los heliopolitanos.

Su alto nivel en el Utrecht ha provocado que su valor se haya multiplicado por cuatro a la espera de una nueva subida en la próxima revisión, y a día de hoy está tasado en 4,5 millones de euros.